Redfall, Weird West e mais novos jogos chegam ao Xbox Game Pass em maio

Redfall chega ao Xbox Game Pass no Xbox Series X/S, PC e Xbox Cloud Gaming enquanto mais jogos são anunciados para primeira metade de maio

Redfall (Cloud, PC e Xbox Series X/S) - Já disponível

O novo FPS em mundo aberto da Arkane Studios e Bethesda coloca jogadores contra hordas de vampiros na pequena cidade-ilha de Redfall, isolada do mundo exterior pelas criaturas da noite. Assim, para a play, jogadores podem escolher se aventurar sozinhos ou em multiplayer de até 4 pessoas, e tentar libertar o local.

Vale lembrar que cada usuário pode escolher um personagem específico para combater os vampiros e cultistas. Inclusive, cada um deles conta com habilidades especiais que podem ser melhoradas ao longo do jogo.

Ravenlok (Cloud, Console e PC) – 4 de maio

Ravenlok é o novo jogo do estúdio Cococucumber, e é inspirado em clássicos fantásticos dos anos 80 e 90, como Alice no País das Maravilhas. Nele, jogadores controlam a jovem Kira em uma aventura de ação, na qual ela precisa enfrentar monstros terríveis com sua espada, escudo e feitiços. A mais recente aventura dos mesmos criadores de Riverbond e Echo Generation traz uma evolução dos gráficos "voxel", que leva a técnica para além do visual retrô.

Ravenlok traz ação em um mundo de fantasia inspirado por Alice no País das Maravilhas

Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X/S) – 8 de maio

Desenvolvido pela WolfEye Studios e publicado pela Devolver Digital, Weird West é um RPG que imagina um Velho Oeste cheio de seres sobrenaturais. Assim, ele conta a história de variados heróis controlados pelo jogador, ao mesmo tempo que mistura elementos de simulação com tiroteio e fantasia.

Os combates trazem ação com visão aérea, e permitem bastante liberdade em como resolvê-los. Assim, jogadores podem decidir se desejam disparar com suas armas contra inimigos, usar habilidades especiais sobrenaturais ou adotar a boa e velha furtividade.

Weird West oferece um jogo de Velho Oeste com ação, RPG e elementos sobrenaturais

Shadowrun Trilogy (PC) – 9 de maio

A coletânea Shadowrun Trilogy traz três clássicos para a atual geração dos consoles Microsoft: Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall e Shadowrun Hong Kong. Baseados no sistema de RPG de mesa, os jogos contam com histórias em que a magia foi despertada em um mundo futurista e, agora, seres fantásticos devem coexistir com tecnologia avançada.

O universo dos games de Shadowrun Trilogy coloca magia em meio a um mundo avançado tecnologicamente

Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console e PC) – 11 de maio

Disponível já no lançamento pelo Xbox Game Pass, Fuga: Melodies of Steel 2 continua as emocionantes aventuras de um grupo de crianças em um poderoso tanque e as consequências que suas ações em batalha trazem para suas consciências. A sequência expandiu o sistema de batalha em turnos, com mais opções estratégicas e um novo sistema de eventos. Vale lembrar que o primeiro game da série também está disponível no Xbox Game Pass.

Fuga: Melodies of Steel 2 traz uma experiência de RPG com história profunda cujo primeiro capítulo também está disponível no Xbox Game Pass

Besiege (Cloud, Console e PC) – Já Disponível

Este mês no Xbox Game Pass também foi marcado por retornos, como o divertido game de física Besiege. Nele, usuários são desafiados a criarem máquinas de destruição para completar missões com objetivos específicos. Cabe lembrar que o jogador tem total liberdade para criar seu veículo, desde que ele funcione e alcance seu objetivo.

Besiege marca seu retorno ao Xbox Game Pass com divertidos desafios de física que exigem a criação de máquinas criativas

Quantum Break (Console e PC) – Já Disponível

Mais um game que retorna é Quantum Break, aventura da Remedy Entertainment que precisou se ausentar temporariamente do Xbox Game Pass devido a problemas de licenciamento, segundo o executivo Aaron Greenberg da divisão do Xbox.

Em Quantum Break, usuários controlam Jack Joyce, que ganha o poder de manipular o tempo após um experimento que deu errado. O game partilhava muitas ideias comuns de outros títulos da desenvolvedora, como Alan Wake e Control, além de ter uma série com atores reais que se conectava à história do jogo.

Após uma breve ausência game de ação Quantum Break da Remedy Entertainment retorna ao Xbox Game Pass