Redmi Note 11S vs Redmi Note 12: compare os celulares da Xiaomi

O Redmi Note 12 renovou a linha de celulares intermediários da Xiaomi , até então ocupada por modelos como o Redmi Note 11S. A versão padrão do aparelho mais novo chegou neste mês de abril ao Brasil , um ano após o antecessor. Lançamento de 2022, o Note 11S foi anunciado por R$ 2.999, mas já registra desconto de R$ 600 no site da fabricante. Enquanto isso, o Note 12, de 2023, sai por cerca de R$ 2.499.

Apesar de integrarem a mesma linha, os dois telefones divergem em aspectos como tamanho da tela, características do arranjo fotográfico e até mesmo no desempenho. Por outro lado, convergem quando o assunto é capacidade de bateria e armazenamento. Veja essas e outras semelhanças e distinções entre os intermediários da Xiaomi nas linhas a seguir.

Redmi Note 12 padrão está disponível em três cores

Tela e design

As diferenças entre os telefones começam logo pelo tamanho da tela, visto que o Redmi Note 11S conta com 6,43 polegadas, ao passo que o irmão mais novo dispõe de generosas 6,67 polegadas. Apesar do tamanho distinto, ambos trazem em comum um painel AMOLED e resolução Full HD+, aspectos que podem garantir cores mais vivas e qualidade na exibição.

Tela do Redmi Note 11S atualiza 90 vezes por segundo

Outro ponto de divergência entre eles é a taxa de atualização das telas, visto que o Redmi Note 12 se sobressai com seus 120 Hz ante os 90 Hz do antecessor. Na prática, a especificação permite que o modelo mais recente atualize a tela mais vezes que o outro aparelho, de modo a eliminar rastros durante a transição de imagens, efeito conhecido como ghost.

No quesito design, ambos têm uma parte frontal parecida, com recorte discreto para a câmera frontal. Já a traseira delimita ligeiras distinções entre os aparelhos, uma vez que o módulo de câmera do Redmi Note 12 fica mais largo do que no Redmi Note 11S. As cores do Note 12 são cinza, verde e azul, enquanto o acabamento do Note 11S pode ser em branco, azul e cinza.

Câmera

Modelo lançado em 2023 tira fotos com lentes de até 50 MP

Enquanto o Redmi Note 12 se destaca em alguns quesitos da tela, o Redmi Note 11S pode levar a melhor na parte das câmeras por conta do sensor de 108 MP na câmera principal. Para visualizar a diferença entre os dois modelos, vale detalhar os arranjos e suas especificações.

O Note 11S fica assim:

Principal de 108 MP e abertura de f/1.9

Ultra wide de 8 MP e abertura de f/2.2

Teleobjetiva/macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2.4

Frontal de 16 MP e abertura de f/2.5

Enquanto isso, o Redmi Note 12 usa este conjunto fotográfico:

Principal de 50 MP e abertura de f/1.8

Ultra wide de 8 MP e abertura de f/2.2

Macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Frontal de 13 MP e abertura de f/2.5

As configurações indicam que o Redmi Note 11S pode oferecer uma experiência fotográfica otimizada não apenas pela capacidade do sensor principal, mas também pela variedade na captura de imagens. Ou seja, o aparelho de 2022 faz cliques com ângulo ampliado, com proximidade de poucos centímetros entre câmera e objeto flagrado, além de viabilizar fotos com zoom avantajado.

Ainda que o Redmi Note 12 deixe de lado o sensor de mais de 100 MP e a lente teleobjetiva, ele ainda entrega algumas possibilidades de registros. Entre elas, estão as imagens feitas pelo sensor ultra largo, que garante fotos com ângulo de até 120º, e também as capturas com a câmera macro, que entregam fotos tiradas de perto com riqueza de detalhes.

A câmera frontal segue a mesma lógica e pode garantir qualidade otimizada em selfies e videochamadas feitas pelo Redmi Note 11S. Apesar da diferença entre os sensores dos telefones, ambos garantem vídeos em Full HD+ a 30 fps.

Desempenho e armazenamento

A ficha técnica do Redmi Note 11S inclui o processador Helio G96 (MediaTek), um octa-core que roda com velocidade de até 2,05 GHz. O Redmi Note 12, por sua vez, conta com o Snapdragon 685, que chega a 2,8 GHz. Apesar de o componente da Qualcomm se destacar nos números de processamento, é o chip da MediaTek que pontua mais no teste de benchmark do aplicativo AnTuTu . Ainda nesse sentido, é possível mencionar que o processamento gráfico do primeiro modelo é feito pelo chip Mali G57, enquanto o segundo usa o Adreno 610.

Ficha técnica do Redmi Note 12 inclui memória RAM de 6 GB

Outro fator relevante no processamento é a memória RAM, aspecto no qual o Redmi Note 11S pode ser mais vantajoso ao trazer inicialmente uma opção com 6 GB RAM, além de outra com 8 GB. Enquanto isso, seu sucessor possui versões com 4 GB, 6 GB ou 8 GB. Apesar da diferença em grande parte das configurações de desempenho, o armazenamento é o mesmo, de 64 GB ou 128 GB com possibilidade de expansão, nos dois casos.

Bateria da Xiaomi

A capacidade da bateria é um dos poucos segmentos em total convergência entre os aparelhos. Isso significa que ambos incluem um componente de 5.000 mAh para abastecer a estrutura, quantidade que tende a garantir longas horas longe das tomadas. Por outro lado, a duração pode ser diferente em cada um dos telefones, pois a Xiaomi alega que o Redmi Note 11S aguenta 16 horas de vídeo, ao passo que o mais novo amplia para 21 horas de reprodução ininterrupta.

Capacidade de bateria dos dois aparelhos chega a 5.000 mAh

Na hora da recarga, os dispositivos poderão repor a energia com um adaptador de até 33 W de potência, número suficiente para completar a bateria em pouco menos de uma hora.

Versão do sistema

Naturalmente o modelo mais antigo traz uma versão anterior do Android, que neste caso é a 11. Já o recém-chegado no Brasil desembarca equipado com o Android 13. Mesmo que o Redmi Note 11S já esteja apto a rodar a atualização mais recente e, assim, alcançar o celular mais novo, ele não deve atualizar tanto quanto o celular de 2023. Isso pode ser considerado uma desvantagem, já que a Xiaomi não costuma garantir suporte de update após três anos.

Redmi Note 12 desembarca equipado com o Android 13

Apesar da diferença nas configurações de fábrica, os dois aparelhos podem ter acesso ao software atual que oferece recursos como idioma personalizado para cada app, área de transferência privativa e reprodutor de mídia repaginado. Usuários também podem conferir com facilidade os aplicativos ativos e selecionar que tipo de notificações querem receber.

Recursos adicionais

Além da bateria, os aparelhos também trazem bastante recursos em comum. No quesito conectividade, por exemplo, eles oferecem Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual-band com suporte a rede de 5 GHz e internet 4G. Como é possível notar, os aparelhos optam pelo LTE e, assim, ficam devendo acesso ao 5G. Não custa lembrar que existe uma versão especial do Note 12 – o Redmi Note 12 5G– com essa conexão.

Redmi Note 11S traz dois alto-falantes

Em termos de estrutura, os celulares da Xiaomi chegam com entrada USB-C para carregador e entrada P2 para fones de ouvido. O sensor de impressão digital fica na lateral nos dois modelos, que também apresentam proteção contra água e poeira conferida pelo IP53. A única diferença substancial neste caso é a quantidade de alto-falantes, que apresenta duas saídas no Redmi Note 11S e apenas uma no Redmi Note 12.

Preço do Redmi

O Redmi Note 11S foi anunciado em fevereiro do ano passado, mas chegou ao Brasil somente em abril, por cerca de R$ 2.699. Hoje, ele é vendido a R$ 2.399 no site da Xiaomi e divide espaço com o recém-chegado Redmi Note 12, que custa R$ 2.499 atualmente.

Redmi Note 11S vs Redmi Note 12 Especificações Redmi Note 11S Redmi Note 12 Lançamento fevereiro de 2022 janeiro de 2022 Preço de lançamento R$ 2.999 R$ 2.499 Preço atual R$ 2.399 R$ 2.499 Tela 6,43 polegadas 6,67 polegadas Resolução da tela Full HD+ Full HD+ Processador Helio G96 (MediaTek) Snapdragon 685 (Qualcomm) Memória RAM 6 GB ou 8 GB 4 GB, 6 GB ou 8 GB Armazenamento 64 GB ou 128 GB 64 GB ou 128 GB Cartão de memória sim sim Câmera traseira principal de 108 MP, ultra wide de 8 MP, telemacro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP principal de 50 MP, ultra wide de 8 MP e macro de 2 MP Câmera frontal 16 MP 13 MP Sistema operacional Android 11 Android 13 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensões e peso 159,9 x 73,9 x 8,1 mm; 179 gramas 165,7 x 76 x 7,9 mm; 183,5 g Cores cinza, branco ou azul cinza, verde e azul

Com informações da Xiaomi (1/2) e GSM Arena (1/2)

