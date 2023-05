Roblox caiu? Status do game aponta problema que derruba jogadores

Roblox ficou fora do ar nesta quarta-feira (31). É o que apontam as reclamações de usuários e o próprio Server Status do jogo, que admite o problema desde 13h de hoje e afirma estar investigando a causa. No site Downdetector, os relatos chegaram a 402 em questão de minutos, enquanto no Twitter diversos usuários publicaram prints do erro. Na mensagem, o jogo aponta um "Erro de conexão", dando a opção de repetir. Dessa forma, os jogadores não conseguem acessar o game em nenhuma das plataformas disponíveis. Por volta das 14h, o serviço foi normalizado, conforme mensagem no Server Status do jogo.