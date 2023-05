Roblox: criança gasta mais de R$ 15 mil no jogo sem a mãe saber

Uma criança de 10 anos gastou mais de 2.500 libras (cerca de R$ 15.425 na cotação atual) em compras no Roblox sem autorização dos pais, por meio de seu iPad . Sua mãe, Georgina, se desesperou ao perceber os gastos e tentou contato com a fabricante Apple e seu banco Tesco Bank, inicialmente sem sucesso. O caso ganhou projeção em um programa de rádio da BBC e lembrou outras situações parecidas .

No Brasil, usuários podem resolver esse tipo de caso entrando em contato com as empresas, ou por meio de sites de reclamação como Reclame Aqui. Outra solução é procurar o órgão de defesa e proteção do consumidor, Procon. Vale lembrar que Roblox está disponível para PC (Windows e Mac), Xbox Series X/S, Xbox One, Android e iPhone/iPad (iOS).

1 de 3 Menina gasta mais de R$ 15 mil em compras no Roblox — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Menina gasta mais de R$ 15 mil em compras no Roblox — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

👉 Qual o melhor site para comprar jogos? Opine no Fórum do TechTudo

A mãe, Georgina Munday de 44 anos, do condado de Denbighshire, no Reino Unido, é enfermeira e está desempregada no momento. Segundo ela, sua filha tem autismo e estava passando mais tempo jogando em seu tablet por estar fora da escola devido a problemas com o sistema convencional de educação.

Ao descobrir os gastos, mais de 2.500 libras (por volta de R$ 15.425) em pequenas compras de 20 libras (aproximadamente R$ 123,40), sua reação inicial foi pensar que a conta havia sido hackeada, até perceber que sua filha havia alterado a senha do iPad da família para fazer compras sem precisar de sua autorização.

Durante uma semana a mãe esteve em contato com a Apple e o Tesco Bank solicitando reembolso, mas sem sucesso. Após o programa de defesa do consumidor You and Yours da BBC Radio 4 apresentar o caso, o Tesco Bank disse que revisou o caso e que seria realizado o reembolso. O banco também pediu desculpas por não oferecer a solução ao primeiro contato.

2 de 3 Dentro de Roblox usuários podem comprar diversos itens com o uso da moeda virtual Robux adquirida com dinheiro de verdade — Foto: Reprodução/Roblox Dentro de Roblox usuários podem comprar diversos itens com o uso da moeda virtual Robux adquirida com dinheiro de verdade — Foto: Reprodução/Roblox

A Apple afirmou que há formas de criar alertas para que os pais sejam avisados de compras feitas pelos filhos e que as ferramentas que controlam tempo de uso no tablet também podem ser usadas para impedir compras em aplicativos. A empresa disse ainda que pais e responsáveis não devem fornecer para as crianças suas senhas ou permitir reconhecimento por FaceID e TouchID, além de ligar o recurso "pedir para comprar".

A mãe comentou que não se sentiu bem em deixar a filha jogar Roblox após o caso, dizendo que ela não parecia entender o tamanho do problema causado. Georgina disse que os pais devem ficar vigilantes sobre o que seus filhos estão jogando e que pensou que Roblox parecia muito inocente, muito básico, mas que havia todo um mundo de coisas que não conhecia.

Roblox é um game que permite aos usuários criarem seus próprios "jogos" dentro da plataforma e joguem essas experiências criadas por outros usuários. Há muitos recursos dentro de Roblox que são pagos, desde alguns jogos até itens de personalização para seu avatar. Estes itens podem ser comprados com "Robux", a moeda virtual de Roblox que é adquirida com dinheiro de verdade.

3 de 3 Games como Fortnite também já estiveram envolvidos em compras realizadas por crianças sem autorização dos pais — Foto: Divulgação/Epic Games Games como Fortnite também já estiveram envolvidos em compras realizadas por crianças sem autorização dos pais — Foto: Divulgação/Epic Games

A fabricante Roblox afirmou que tem uma política robusta para processar pedidos de reembolso em pagamentos não autorizados. A empresa também ressaltou que possui controles parentais que podem ser usados para determinar quanto uma criança pode gastar e ligar notificações para estar ciente sobre as compras que ela faz na plataforma.

Casos em que crianças realizam grandes compras sem autorização são bastante comuns, muitas vezes por não compreenderem que a compra no jogo se reflete na realidade. O reembolso parece ser analisado por empresas caso a caso e normalmente consumidores precisam se esforçar para conseguir seu dinheiro de volta.

Em julho de 2021 houve um caso semelhante em Roblox, no qual uma menina de 11 anos gastou 4.642 libras (em torno de R$ 28.641) sem saber que se tratava de dinheiro real. Games populares como Fortnite e FIFA também já foram protagonistas desses casos. Um jovem de 10 anos gastou 1.193,25 libras (por volta de R$ 7.365) em skins no Battle Royale da Epic Games, por exemplo, enquanto crianças ainda mais jovens que gastaram 550 libras (aproximadamente R$ 3.393) para comprar a carta de Messi em Fifa 19.