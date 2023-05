Robô aspirador, lava e seca smart e geladeira inteligente: conheça produtos que podem facilitar sua rotina

Com os aparelhos inteligentes, é possível controlar a temperatura do ambiente, gerenciar o estoque de alimentos, programar a limpeza da casa, lavar e secar a roupa à distância e até mesmo receber alertas sobre a segurança da residência. Veja, na lista a seguir, seis produtos que tornam sua rotina mais tranquila.

Geladeira Family Hub da Samsung promete economizar até 50% mais energia em relação a geladeiras comuns — Foto: Divulgação/Samsung

Como os produtos e a casa conectada podem facilitar sua vida

Com a tecnologia adequada, é possível transformar sua casa em um ambiente totalmente conectado e automatizado, com a vantagem de ganhar mais comodidade e tranquilidade. Uma smart home pode ser integrada com assistentes virtuais, como a Bixby ou Alexa, para que os moradores controlem seus dispositivos com comandos de voz. Isso torna a rotina ainda mais conveniente, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiências físicas.

A possibilidade de controlar diversos dispositivos à distância proporciona mais praticidade, autonomia e segurança — Foto: Reprodução/Samsung

Outra vantagem dos dispositivos smart é que eles aprendem com o comportamento da pessoa e se adaptam às suas necessidades. Por exemplo, a iluminação pode ser programada para mudar de acordo com o horário do dia ou a temperatura pode ser ajustada automaticamente para se adequar ao clima externo.

Em termos de segurança, uma casa conectada traz mais proteção e tranquilidade para os usuários. Com câmeras de segurança inteligentes e sensores de movimento, é possível monitorar a casa mesmo quando não está presente, e receber alertas em caso de atividade suspeita. Há também a integração com dispositivos de segurança, como travas eletrônicas, o que torna a casa mais resistente a invasões.

Com a crescente demanda por uma vida mais conectada e tecnológica, a Samsung tem investido em tecnologias avançadas para compor uma casa conectada. Pensando nisso, listamos seis produtos da Samsung que podem transformar sua rotina e torná-la mais fácil e tranquila. Confira abaixo:

1. Galaxy S23 Ultra

O Galaxy S23 Ultra é o novo smartphone top de linha da Samsung que promete revolucionar o mercado com suas funcionalidades avançadas. Uma das principais vantagens é sua integração com a casa conectada, tornando-se o principal dispositivo para controlar os aparelhos da residência.

O aplicativo SmartThings, em conjunto com o Galaxy S23 Ultra, são os grandes aliados para quem deseja ter uma smart home. Com ele, é possível adicionar produtos à casa, como câmeras de segurança, termostatos, lâmpadas inteligentes, fechaduras e muito mais – tudo de forma fácil e intuitiva.

O SmartThings permite controlar os dispositivos conectados à rede Wi-Fi, o que significa que é possível ligar ou desligar as luzes, abrir a porta da garagem, ajustar a temperatura do ar-condicionado, entre outras funções, diretamente do smartphone.

Além disso, uma função interessante é a possibilidade de localizar dispositivos perdidos dentro de casa, como chaves ou controle remoto da TV, por exemplo. Basta ativar o recurso no aplicativo e seguir as instruções para encontrar o objeto perdido.

Para quem deseja economizar dinheiro e contribuir positivamente para o meio ambiente, temos uma ótima otícia. Há a possibilidade de monitorar o consumo de energia dos produtos ST energy, que são dispositivos inteligentes que ajudam a controlar o consumo de energia da casa.

Se você tem um pet em casa, o SmartThings e o Galaxy S23 Ultra também podem ser uma grande ajuda. Com a função "Pet Care", é possível monitorar o animal de estimação por meio de uma câmera e saber o que ele está fazendo em tempo real.

Você também pode ajustar a temperatura do ambiente e ligar ou desligar dispositivos, como o ar-condicionado, diretamente pelo aplicativo. Já com a plataforma Samsung DeX, o Galaxy S23 Ultra pode ser conectado a um monitor ou TV para criar uma experiência de desktop completa. Isso pode ser especialmente útil para quem trabalha remotamente ou precisa acessar documentos e arquivos importantes em qualquer lugar.

Com tantas funcionalidades, o Galaxy S23 Ultra se torna um dispositivo essencial para quem deseja ter uma casa conectada e inteligente. O app SmartThings é fácil de usar e oferece diversas opções para controlar e monitorar a residência de forma remota, trazendo mais praticidade e segurança para o dia a dia.

Samsung Galaxy S23 Ultra — Foto: Divulgação/Samsung

2. Smart TV Neo QLED da Samsung

A smart TV Neo QLED da Samsung é um dos melhores exemplos de como a tecnologia pode transformar a casa em um ambiente inteligente e conectado. Com a ajuda do aplicativo SmartThings, é possível controlar diversos dispositivos diretamente pela TV, tornando-a o hub da casa conectada.

Uma das principais funções do SmartThings é o monitoramento em tempo real do que está acontecendo na sua residência. É possível receber notificações na TV sobre quando a máquina de lavar terminou o ciclo, ou quando alguém está na porta de casa. Isso oferece mais praticidade e segurança para o dia a dia.

Outra funcionalidade interessante é a possibilidade de controlar alguns aparelhos diretamente pela televisão, como a lava e seca e o ar-condicionado. Assim, você pode ligar ou desligar o ar-condicionado, ajustar a temperatura e controlar outras opções, sem precisar levantar do sofá ou usar um controle remoto separado.

Além disso, o SmartThings Map é uma ferramenta muito útil para quem quer monitorar a casa de forma inteligente. Com ele, é possível ver em tempo real a localização dos dispositivos conectados, como sensores de movimento e câmeras de segurança. O recurso oferece mais controle e tranquilidade para os moradores, que podem monitorar a casa mesmo quando estão fora dela.

A smart TV Neo QLED da Samsung ainda permite personalizar a interface da TV de acordo com as necessidades e preferências do usuário. O usuário pode adicionar atalhos para os dispositivos mais utilizados, como a máquina de lavar e o ar-condicionado, tornando o controle desses aparelhos ainda mais rápido.

Samsung Neo QLED Q90B — Foto: Divulgação/Samsung

3. Lava e Seca WD11T da Samsung

A Lava e Seca WD11T da Samsung é um eletrodoméstico que oferece diversas funcionalidades inteligentes para quem busca uma casa conectada. Em conjunto com o SmartThings, é possível controlar a máquina de lavar diretamente do smartphone, tablet, smartwatch ou outros dispositivos Samsung – o que oferece mais comodidade para o dia a dia.

Uma das funcionalidades mais interessantes da Lava e Seca WD11T é o AI Control, que utiliza inteligência artificial para otimizar o ciclo de lavagem de acordo com a quantidade e tipo de roupa. Com essa tecnologia, é possível economizar água e energia elétrica, além de garantir que as roupas sejam lavadas de forma eficiente.

Outra vantagem é a possibilidade de programar o ciclo de lavagem remotamente, escolhendo a temperatura, tipo de lavagem e outras opções, diretamente do celular. Com o recurso, o usuário pode iniciar a lavagem mesmo estando fora de casa, deixando as roupas prontas para quando chegar.

O SmartThings também permite receber notificações em tempo real no smartphone, smartwatch, TV ou tablet, informando sobre o status da lavagem, tempo restante e outras informações importantes. A função traz mais tranquilidade, pois é possível monitorar a lavagem mesmo quando se está longe da máquina de lavar.

Você ainda recebe sugestões de como cuidar das roupas, de acordo com o tipo de tecido e necessidades específicas. O aplicativo oferece recomendações personalizadas, baseadas na análise de dados e informações do usuário.

A Lava e Seca WD11T é um exemplo de como a tecnologia pode tornar sua rotina mais fácil e prática. Com o app SmartThings, é possível controlar a máquina de lavar de forma remota, economizar água e energia, e receber notificações em tempo real. Tudo isso torna a experiência de lavar roupas muito mais eficiente e agradável.

Lava e Seca WD11T — Foto: Divulgação

4. Ar-condicionado WindFree™ da Samsung

O ar-condicionado WindFree™ da Samsung é um aparelho inovador que torna sua vida mais confortável. Com a tecnologia WindFree™, o aparelho refrigera o ambiente de forma suave e uniforme, sem jatos de ar frio diretamente no corpo. Esse recurso evita desconfortos, como ressecamento da pele e dores de cabeça.

O aparelho também conta com a tecnologia de inteligência artificial, que detecta as necessidades de refrigeração do ambiente e ajusta a temperatura automaticamente. Com a conectividade Wi-Fi, é possível controlar e monitorar o aparelho pelo celular, por meio do app SmartThings da Samsung. Com o aplicativo, é viável controlar diversas funções do WindFree™ Connect, como ligar e desligar, ajustar a temperatura, além de outras opções, tudo isso com a praticidade de simples comandos de voz.

É possível incluir o ar-condicionado WindFree™ na construção de cenários e rotinas que automatizam tarefas e oferecem ainda mais comodidade aos usuários. Por exemplo, é possível criar uma rotina para que o ar-condicionado ligue automaticamente quando o usuário chega em casa, ou desligue quando ele sai – o que economiza energia elétrica.

Outra possibilidade é integrar o ar-condicionado a sensores de temperatura e umidade, permitindo que ele se ajuste automaticamente para proporcionar o ambiente ideal em cada momento do dia. Ele também pode ser conectado a assistentes virtuais, como a Bixby e a Alexa, com o objetivo de controlar o aparelho por meio de comandos de voz.

Outra vantagem do dispositivo é a presença do Compressor Digital Inverter, que proporciona uma economia de até 77% de energia elétrica. O ar-condicionado consome o mínimo de energia, usando menos eletricidade em comparação com os modelos convencionais. Com design elegante e discreto, o aparelho se adapta facilmente a diferentes estilos de decoração.

Ar-condicionado WindFree™ da Samsung facilita a vida das pessoas — Foto: Divulgação/Samsung

5. Geladeira Family Hub da Samsung

A geladeira Family Hub da Samsung é a solução ideal para quem busca organizar a rotina alimentar da família. Com a tela touch, é possível controlar as funções da geladeira, como temperatura, modo de refrigeração, e iluminação, além de acessar receitas, notícias e até mesmo controlar outros aparelhos conectados pela casa.

Ao usá-la em conjunto com o app SmartThings da Samsung, é possível monitorar a geladeira e receber alertas em tempo real sobre a validade dos alimentos e quando é necessário repor os estoques.

Family Hub da linha Side by Side tem design clean e duas portas — Foto: Divulgação/Samsung

A geladeira Family Hub ainda possui compartimentos personalizáveis e ajustáveis, para que os usuários possam organizar seus alimentos da maneira mais eficiente possível.

Com a câmera disponível na parte interna, é possível visualizar a geladeira por dentro pelo smartphone. Ou seja, com o uso do app SmartThings, você pode acessar o interior da geladeira pelo celular, mesmo quando estiver no supermercado, e verificar o que precisa ser comprado.

Além disso, a geladeira pode ser integrada a outros dispositivos da casa, como câmeras de segurança e fechadura inteligente – o que possibilita monitorar tudo o que está acontecendo ao redor.

Outra funcionalidade interessante é o recebimento de notificações quando o ciclo de lavagem da máquina lava e seca é concluído, ou mesmo da temperatura do ar do ar-condicionado.

Para quem gosta de música, a geladeira Family Hub da Samsung conta com um sistema de som de alta qualidade, ideal para ouvir música ou até mesmo fazer chamadas de vídeo enquanto cozinha. Vale citar que você pode até mesmo tocar playlists diretamente do aplicativo SmartThings.

Com tantas funcionalidades avançadas, a geladeira Family Hub da Samsung se destaca como uma excelente opção para quem busca uma casa conectada e inteligente. Além de manter os alimentos frescos por mais tempo, ela ainda oferece um conjunto de recursos que vão muito além do esperado de uma geladeira comum.

6. Aspirador de pó Jet Bot AI+

O aspirador pó Jet Bot AI+ da Samsung é um aparelho com tecnologia avançada que deixa a rotina dos moradores mais tranquila. Com o sistema de mapeamento inteligente, o aspirador é capaz de reconhecer as áreas da casa que já foram aspiradas e as que ainda precisam ser limpas, o que permite uma limpeza mais eficiente e completa.

Com a conectividade Wi-Fi, é possível controlar o aspirador por meio do app SmartThings da Samsung, com a possibilidade de programar horários de limpeza e até mesmo monitorar o status do aparelho em tempo real.

O Jet Bot AI + possui câmera frontal que, além de ajudar o robô na limpeza, permite ao usuário monitorar a residência pelo smartphone — Foto: Divulgação/Samsung

O Jet Bot AI+ também possui sensores inteligentes que detectam obstáculos e ajustam a trajetória de limpeza, evitando colisões e danos à mobília. Com o design moderno e elegante, o aparelho pode ser facilmente integrado a diferentes estilos de decoração, sem comprometer a estética do ambiente.

Outra característica muito interessante é que o aparelho ajuda a monitorar os seus pets em casa. Em conjunto com o SmartThings Pet Service, é possível visualizar um live feed da câmera frontal do Jet Bot™ AI+. Ele detecta os movimentos dos seus animais de estimação para ver se eles estão seguros e felizes. Ele também pode tocar música e acessar outros aparelhos smart para manter seus melhores amigos confortáveis ou entretidos.