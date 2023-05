Robô cachorro com ChatGPT pode conversar com humanos; entenda

O engenheiro de machine learning Santiago Valdarrama liderou uma campanha para munir um cachorro automatizado do algoritmo da OpenAI. A ideia de ligar o ChatGPT é fazer da linguagem natural do recurso um componente orgânico do cachorro e, com isso, tornar a interação mais fluida. O uso da transcrição de voz do Google também potencializou a inovação ao possibilitar que questionamentos sejam feitos e respondidos brevemente pelo animal mecânico.