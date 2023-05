Samsung cria display que lê impressões digitais em qualquer parte da tela

A fabricante quer utilizar a sua nova tecnologia também para monitorar a frequência cardíaca e a pressão arterial dos usuários, uma vez que agora será possível ler até dois ou mais dedos ao mesmo tempo. Segundo o comunicado oficial da empresa, para obter os dados com precisão, é necessário colocar um dedo de cada mão no painel e medir a pressão dos dois braços simultaneamente.

De acordo com o site especializado Engadget, uma tela OLED pode refletir a luz de forma diferente de acordo com o movimento de contração e relaxamento dos vasos sanguíneos. Assim, depois de a corrente elétrica passar pelo corpo por meio dos dedos, a informação de variação da luz OLED pode ser usada pelo software para produzir dados de saúde. Segundo a fabricante, a tecnologia poderia obter informações ainda mais precisas do que outros eletrônicos vestíveis do mercado.