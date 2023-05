Samsung deve adquirir painéis OLED da rival LG, diz agência

A LG Display deve fornecer painéis de TV com tecnologia OLED à rival Samsung , segundo apuração da agência Reuters. Segundo o acordo entre as empresas, que não é público, a LG vai começar a entrega dos componentes ainda neste semestre, o que ajudaria a reverter o momento de crise vivido pela companhia. As duas gigantes sul-coreanas não comentaram a matéria da agência.

O negócio prevê o fornecimento de 2 milhões de unidades no próximo ano e um aumento para 3 milhões e 5 milhões de unidades nos anos seguintes, de acordo com três fontes ouvidas pela Reuters. As remessas iniciais provavelmente seriam referentes a painéis de TV OLED (WOLED) brancos de 77 e 83 polegadas.

Para a LG, o acordo ocorre em um momento crucial. Acumulando prejuízos desde o segundo trimestre do ano passado, a empresa tem operado sua fábrica de OLED abaixo da capacidade devido à queda de demanda por novas TVs. O negócio com a Samsung representaria um impulso imediato no valor de pelo menos US$ 1,5 bilhão, além de um aumento de 20% a 30% de sua capacidade total de fabricação de painéis OLED de grande porte.

Já para Samsung, o acordo materializa a intenção de expandir-se em TVs OLED de última geração. Em um cenário em que a concorrência com fornecedores chineses está aumentando, o negócio poderia levar a empresa a ser a segunda maior fornecedora de TVs com essa tecnologia.

Até o momento, a Samsung ocupa o terceiro lugar no segmento de TV OLED, com participação de 6,1% no mercado. À sua frente estão a LG e a Sony, que controlam respectivamente 54,6% e 26,1% do volume de vendas. Os dados são da empresa Omdia, que ainda prevê que o segmento deve crescer nos próximos anos, podendo chegar a quase US$ 13 bilhões até 2027.