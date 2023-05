Samsung dispara nos tablets, mas ainda perde para Apple

O recuo observado pelo mercado global de tablets no primeiro trimestre de 2023 não mudou o fato de que a Samsung ainda é a maior fabricante de tablets Android do mundo. Por outro lado, os altos números da Apple ainda fazem a marca sul-coreana ocupar o segundo lugar. De acordo com a mais recente pesquisa da consultoria IDC, o iPad é responsável por 35,2% das remessas mundiais deste tipo de produto, enquanto os tablets Samsung , somam 23,1%.

O relatório também mostrou que, no geral, o mercado de tablets não vai muito bem das pernas. Isso porque nenhuma das cinco principais fabricantesteve crescimento no primeiro trimestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. A Lenovo, por exemplo, teve redução de 37,1%. Já o tombo da Amazon (dona da linha Fire) foi de 62%.

2 de 3 iPad ainda domina mercado de tablets no mundo inteiro, sendo a fabricante com a maior remessa global do setor — Foto: Divulgação/Apple iPad ainda domina mercado de tablets no mundo inteiro, sendo a fabricante com a maior remessa global do setor — Foto: Divulgação/Apple

Veja as maiores fabricantes de tablet do mundo

Segundo o levantamento da IDC, o mercado global de tablets teve queda de 19,1% no primeiro trimestre de 2023, em relação ao mesmo período de 2022. Foram 30,7 milhões de tablets enviados no início deste ano, contra 38 milhões no começo do ano anterior. O resultado é comparável aos níveis observados pré-pandemia. Foram 30,1 milhões e 31,6 milhões nos primeiros trimestres de 2019 e 2018, respectivamente.

Maiores fabricantes de tablets do mundo Fabricante Remessas no 1º tri/2023 (milhões) Participação no 1° tri/2023 Remessas no 1° tri/2022 (milhões) Participação no 1° tri/2022 Diferença 1. Apple 10,8 35,2% 12,1 31,8% -10.2% 2. Samsung 7,1 23,1% 8,3 21,8% -14.3% 3. Huawei 2,0 6,6% 2,2 5,9% -9.7% 4. Lenovo 1,9 6,2% 3,0 7,9% -37.1% 5. Amazon 1,4 4,6% 3,7 9,8% -62.0% Outros 7,5 24,4% 8,7 22,9% -13.8% Total 30,7 100% 38,0 100% -19.1%

De acordo com a IDC, a remessa de vendas no primeiro semestre de 2023 deve ser baixa, com os fornecedores se concentrando em limpar o estoque antes de lançarem novos modelos. O instituto ainda afirma que a entrada de marcas como Oppo, Realme, Vivo, OnePlus e até mesmo o Google, em 2023, pode aquecer o mercado. Para o consumidor, isso pode significar oferta maior de tablets Android mais potentes.

Ao mesmo tempo, a Samsung terá uma concorrência maior para brigar este ano, o que pode elevar o desafio de manter a taxa de remessas no positivo. A previsão é de que a empresa sul-coreana apresente mais três tablets no final de 2023. Trata-se da linha Galaxy Tab S9 (nas versões tradicional, Plus e Ultra).

3 de 3 Linha do Galaxy S8 está à venda no Brasil — Foto: Divulgação/Samsung Linha do Galaxy S8 está à venda no Brasil — Foto: Divulgação/Samsung

Por que o mercado de tablets enfraqueceu em 2023?

A queda tão acentuada não era esperada, já que o primeiro trimestre de cada ano costuma operar no positivo. O IDC diz que o mercado ainda verá o enfraquecimento da demanda, porque os consumidores estão mais cautelosos com os gastos, à medida em que retornam ao trabalho presencial em todo o mundo.

Apesar disso, o instituto afirma que o segundo semestre de 2023 pode testemunhar alguma melhoria nos indicadores, com sinais de recuperação econômica global e alívio da inflação.

Com informações de IDC e WCCF Tech