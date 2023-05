Samsung Galaxy Book3 chega ao Brasil em duas versões; veja preços

A Samsung lançou no Brasil, nesta quarta-feira (31), a nova série Galaxy Book3 no Brasil. O carro-chefe é o Galaxy Book3 Ultra, o mais poderoso notebook do portfólio atual da marca. Certificado com o selo Intel Evo , ele conta com chips Intel de 13ª geração, podendo ser Intel Core i7 ou Intel Core i9 . São 16 GB ou 32 GB de memória RAM LPDDR5, e a placa gráfica varia entre RTX 4050 e RTX 4070 da Nvidia . O preço oficial é de R$ 18.774 na versão com i7. A opção com i9 chegará ao Brasil no segundo semestre.

O outro lançamento do dia é o Galaxy Book3 360, um 2 em 1 que funciona como laptop e tablet e conta com especificações similares, mas um pouco inferiores às do irmão Ultra. O preço é de R$ 7.904 na versão mais simples, e chega a 11.363 na mais completa — veja todos os preços ao final da matéria. Os dois notebooks já estão disponíveis para compra no Brasil. A seguir, confira mais detalhes dos lançamentos da Samsung.

2 de 3 Galaxy Book3 Ultra já está à venda no Brasil — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Galaxy Book3 Ultra já está à venda no Brasil — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Galaxy Book3 Ultra

O Galaxy Book3 Ultra chega ao Brasil em duas versões, que variam processador e placa de vídeo. A mais simples — se é que podemos chamar assim — tem chip Core i7 e placa de vídeo RTX 4050, prometendo desempenho de ponta para tarefas pesadas e jogos de última geração. Ela já está à venda e custa R$ 18.774. A opção mais completa conta com processador Core i9 e GPU RTX 4070, para quem não fica satisfeito com pouco. O preço será revelado na ocasião do lançamento, no segundo semestre.

As duas opções têm armazenamento em SSD de 1 TB e memória RAM do tipo LPDDR5 de 32 GB. A tela de 16 polegadas conta com a tecnologia AMOLED Dinâmica 2X, a mesma presente em alguns celulares Galaxy mais premium. A resolução é 3K (2.880 × 1.800 pixels), na proporção 16:10, e a taxa de atualização variável chega até 120 Hz. O design também chama a atenção em alguns pontos, como o touchpad 39% maior na comparação com o Galaxy Book2 Pro.

Galaxy Book3 360

O Galaxy Book3 360 é um notebook 2 em 1, que pode funcionar como laptop ou tablet, conforme o desejo do usuário. Ele é compatível com a S Pen, caneta inteligente dos dipositivos Samsung, que é vendida separadamente. São duas opções de tamanho: 13,3 e 15,6 polegadas, ambas com tecnologia Super AMOLED.

A opção menor conta com chip Intel Core i5, gráficos Intel Iris Xe, armazenamento em SSD de 256 GB ou 512 GB e memória RAM de 8 GB ou 16 GB, no padrão LPDDR4x. O preço começa em R$ 7.904. Já a opção maior tem processador Core i7 e armazenamento de 512 GB ou 1 TB, repetindo as demais especificações. Aqui, os valores começam em R$ 9.881.

3 de 3 Galaxy Book3 360 também foi anunciado no Brasil — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Galaxy Book3 360 também foi anunciado no Brasil — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Veja os preços da série Galaxy Book3 da Samsung: