Samsung Galaxy M13, A13 e A03 recebem atualização de segurança de maio

A Samsung liberou, nesta quarta-feira (24), a atualização de segurança referente ao mês de maio para mais três celulares da companhia: Galaxy M31, Galaxy A13 e Galaxy A03. De acordo com a empresa sul-coreana, o update oferece correções para mais de 70 vulnerabilidades encontradas na versão do Android embarcada nos modelos da empresa. Erros na estrutura do aplicativo Telefone, instabilidades no carregamento de inicialização (bootloader) e bugs no bloqueio de apps estão entre os tópicos reparados.