Samsung Galaxy S23 recebe atualização de maio

A linha Galaxy S23 começou a receber, nesta terça-feira (2), o novo pacote de atualização de segurança referente ao mês de maio de 2023 — apesar das especulações de que a marca atrasaria a distribuição. O update oferece correções para pelo menos 76 vulnerabilidades encontradas na versão do Android embarcada nos modelos da empresa. Quatro delas são consideradas de “nível crítico” de risco, enquanto 48 são classificadas com “nível alto” de risco. De acordo com a fabricante sul-coreana, a novidade inclui ajustes apenas nos campos de segurança e privacidade.

Segundo o documento do changelog (que é o registro de alterações realizadas num software), não há inclusão de novos recursos e ferramentas nos modelos Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra. No entanto, a empresa promete que a atualização garante “melhorias adicionais em performance” e “maior estabilidade ao dispositivo”, além da correção de bugs em aplicativos da One UI 5.1 – a interface personalizada da companhia.

Atualização de maio de 2023 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Por enquanto, há relatos da aparição do pacote de segurança de maio apenas no mercado europeu. Embora não haja cronograma oficial para a chegada da atualização no Brasil, é esperado que isto ocorra dentro das próximas semanas. O arquivo de instalação tem cerca de 344 MB de tamanho.

Vale lembrar que, de acordo com a própria nota da Samsung, alguns problemas relacionados ao desempenho da câmera na linha Galaxy S23 ainda não foram solucionados com o pacote de maio. O novo firmware vem sob as versões PDA S911BXXS1AWD1, S916BXXS1AWD1 e S918BXXS1AWD1 para o Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra, respectivamente.

Como atualizar

Para verificar se a atualização está disponível, o usuário deve acessar o app de configurações e tocar em “Atualização de Software”. Caso a atualização de segurança esteja liberada, basta ir em “Baixar e instalar”.

Com informações de Samsung e SammyFans