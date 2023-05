Samsung lança smart TV microLED que custa quase R$ 1 milhão

A Samsung anunciou o lançamento de sua primeira TV com tecnologia microLED no Brasil. Com 110 polegadas, o aparelho, anunciado nesta quinta-feira (4), conta com taxa de atualização de 120 Hz, tem processador com inteligência artificial 4K e apresenta sistema Dolby Atmos de áudio com 100 W de potência. Com tantas especificações de ponta, o produto chega com o preço sugerido nas alturas: R$ 999 mil. A tecnologia, que promete superar a OLED, promete oferecer, no entanto, uma maior durabilidade ao produto e uma qualidade de imagem muito superior.