Samsung libera atualização da One UI para o Galaxy S20

Integrantes desbloqueados da família Galaxy S20 começaram a receber a atualização de segurança de maio nos Estados Unidos. A distribuição da Samsung foi iniciada na última semana, mas abarcava somente celulares bloqueados por operadoras no território americano. Agora, a geração lançada em 2020 se junta, em totalidade, aos demais aparelhos de países da América Latina e de outros locais ao redor do globo, que também foram contemplados pelo pacote deste mês.

Com o update em mãos, o smartphone passa a contar com o pacote que mira a correção de mais de 70 vulnerabilidades capazes de expor usuários a riscos, incluindo ataques de hackers. A atualização em questão foca em solução de brechas e, por isso, não deve oferecer otimizações evidentes em ferramentas e aplicativos, por exemplo. Já o patch de junho, que ainda não está disponível, pode ampliar as possibilidades para melhorias na câmera, segundo rumores.

2 de 2 Galaxy S20 recebe atualização de segurança de maio nos Estados Unidos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S20 recebe atualização de segurança de maio nos Estados Unidos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O pacote reconhecido como versão de firmware G98xU1UES4HWD5 chega para corrigir cerca de seis vulnerabilidades críticas e mais de 50 brechas de alto risco. Embora soe alarmante, o envio de correções de segurança é um protocolo comum entre as fabricantes e serve para otimizar a proteção de aparelhos. No caso, a Samsung se comprometeu a oferecer suporte periódico por até cinco anos para seus celulares.

Geralmente, os usuários são notificados sobre a chegada do pacote em seus telefones. No entanto, existe a opção de checar a possibilidade de download manualmente. Para isso, é preciso acessar a aba de “Configurações” do Galaxy e procurar “Atualização de software”. Se o patch estiver disponível, ele aparecerá na parte “Baixar e instalar” e precisará apenas de uma confirmação para ser baixado.

Ainda que integre uma geração mais antiga, o Galaxy S20 deve continuar recebendo atualizações de segurança. Quanto aos updates de sistema, ele não deve contar com versões futuras, como o Android 14, já que ele chegou ao mercado equipado com o Android 10. Lançado em 2020, o dispositivo da Samsung desembarcou no país por R$ 5.499, com especificações de destaque como câmera tripla, memória RAM de 8 GB e bateria de 4.000 mAh.