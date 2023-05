Samsung libera atualização de segurança para Galaxy A22 5G

Para saber se um aparelho já está apto a receber o update de maio de 2023, o usuário deve abrir o app “Configurações” do Android e tocar na opção “Atualização de software”. Em seguida, basta tocar na opção “Baixar e atualizar”, acompanhar as instruções que aparecerem na tela e esperar terminar. É recomendável fazer a atualização em uma rede Wi-Fi e com a bateria com carga suficiente para o smartphone não desligar no meio do processo.