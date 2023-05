Samsung libera atualização para Galaxy A52S 5G

O Galaxy A52S 5G começou a receber a atualização de segurança do mês de maio. O update chega aos modelos do México a partir da segunda-feira (15), dias após os irmãos Galaxy A52 e Galaxy A53 terem sido contemplados pelo update. A expectativa é que o pacote chegue aos demais celulares da América Latina nos próximos dias e se amplie pelo resto do globo nas semanas seguintes. O patch distribuído ao intermediário da Samsung foca majoritariamente em vulnerabilidades e, por isso, não traz novidades significativas em termos de recursos.