Samsung pode perder exclusividade no chip do Galaxy S23; entenda

A linha Galaxy S23, anunciada pela Samsung em fevereiro deste ano, trouxe em sua ficha técnica o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, um processador fruto da parceria entre a gigante sul-coreana e a Qualcomm. Poucos dias após o anúncio, rumores já apontavam que a exclusividade do chip, inaugurado pela família S, não duraria tanto tempo e logo ele equiparia alguns rivais. Agora, vazadores relataram uma movimentação da empresa de chipsets na China, o que poderia sinalizar negócios com marcas como Xiaomi e Oppo.