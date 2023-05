Senhor dos Anéis e jogo de LOL são destaques nos lançamentos da semana

The Lord of the Rings : Gollum e Convergence: A League of Legends Story são os destaques nos lançamentos da semana. O primeiro traz uma aventura original no mundo de Senhor dos Anéis, enquanto o outro se aprofunda no universo do MOBA da Riot Games sob a perspectiva do personagem Ekko. Eles foram acompanhados ainda por aventuras pós-apocalípticas como Planet of Lana , After Us e Miasma Chronicles, além do novo game de aventura Star Trek: Resurgence e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e plataformas nas quais estão disponíveis.

The Lord of the Rings: Gollum - 25 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

The Lord of the Rings: Gollum acompanha a perturbada criatura que foi portadora por um longo tempo do "Um Anel" e agora deseja recuperar seu precioso tesouro. Por meio de uma narrativa linear e ambientada no universo de Senhor dos Anéis, os usuários acompanharão vários momentos da história de Gollum enquanto ele passa por vários locais da Terra Média e encontra diversos personagens conhecidos. A gameplay mesclará exploração, que se aproveita da grande capacidade de escalar de Gollum, e furtividade para eliminar inimigos apesar de seu pequeno tamanho.

Convergence: A League of Legends Story - 23 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Convergence: A League of Legends Story se aprofundarão na história de Ekko, um dos campeões do MOBA e que é capaz de rebobinar o tempo com a ajuda de sua criação Zero Drive. Ao ser visitado por uma versão de si mesmo no futuro, Ekko percebe que precisa impedir que uma grande catástrofe aconteça em Zaun, sua cidade. Em sua jornada ele enfrentará criminosos do submundo e outros conhecidos campeões, com uma gameplay 2D em alta resolução.

O desenvolvimento do jogo ficou a cargo da Double Stallion, conhecida por títulos 2D como Speed Brawl e Big Action Mega Fight!. Convergence: A League of Legends Story está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Nintendo Switch por R$ 159,90 e para PC pelas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG (GOG Galaxy) por R$ 88,99.

Planet of Lana - 23 de maio - XBSX/S, XB, PC

Planet of Lana é uma aventura focada em narrativa e quebra-cabeças. No game, os usuários seguirão os passos de Lana, uma jovem menina acompanhada por seu pequeno amigo Mui, um bichinho curioso com habilidades especiais. Juntos, eles terão que atravessar um mundo cujo equilíbrio foi afetado por uma grande guerra após a invasão de um exército robótico que dominou o planeta.

Durante o jogo, usuários encontrarão enigmas que precisarão resolver usando Lana e dando comandos para Mui, semelhante ao clássico A Boy and his Blob. Planet of Lana está disponível para PC pelas lojas digitais Steam e GOG (GOG Galaxy) e será lançado diretamente no Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.

After Us - 23 de maio - PS5, XBSX/S, PC

After Us é um game surrealista de plataforma e aventura dos mesmos criadores de Arise: A Simple Story. No game, os usuários controlam Gaia, o espírito da vida, em um mundo pós-humanidade, após tudo ter sido destruído pela raça humana, restando apenas máquinas chamadas Devoradores. Gaia precisará encontrar espíritos de animais que ainda estão presos à Terra e levá-los para sua arca.

Gaia aprenderá em sua jornada mais sobre como os humanos se destruíram e poderá dar uma segunda chance à Terra trazendo a vida de volta. After Us chega para PS5, Xbox Series X/S

Miasma Chronicles - 23 de maio - PS5, XBSX/S, PC

Miasma Chronicles se passa em uma versão distópica dos Estados Unidos no qual o país foi devastado por uma força misteriosa chamada apenas de Miasma. No papel de um jovem chamado Elvis, que possui uma luva capaz de controlar o miasma, e seu "irmão" mais velho, um robô que sempre tomou conta dele, jogadores irão explorar o mundo em busca de respostas e da mãe de Elvis que parece saber mais sobre o miasma.

A exploração do jogo é livre, em tempo real, até surgirem inimigos o que faz começar um um combate estratégico em turnos. Miasma Chronicles será lançado para PC pelas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG (GOG Galaxy).

Star Trek: Resurgence - 23 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Star Trek: Resurgence é um jogo de aventura baseada na clássica série de TV Jornada nas Estrelas: A Próxima Geração. O game é focado em sua narrativa, não à toa ele foi criado por ex-desenvolvedores da Telltale Games responsáveis por títulos de séries como Batman, The Walking Dead e Game of Thrones. No jogo, usuários controlarão a primeira oficial Jara Rydek e o engenheiro Carter Diaz conforme eles tentam ajudar a Federação a impedir uma guerra iminente entre os dois mundos vizinhos dos Alydians e Hotari.

O game trará grandes ambientes exploráveis a bordo da nave estelar USS Resolute e na superfície de mundos alienígenas, enquanto resolvem problemas através de diálogos com diferentes opções de resposta, quebra-cabeças e combate com phasers. Há também uma participação especial do clássico personagem Spock como embaixador. Star Trek: Resurgence será lançado para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 147,45 e para PC pela loja digital Epic Games Store.

Warhammer 40.000: Boltgun - 23 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Warhammer 40.000: Boltgun presta homenagem aos clássicos games de tiro dos anos 90 com um visual retrô pixelado e ação incessante nos moldes clássicos como Doom. A história seguirá um veterano de guerra invocado pela Inquisição para liberar o mundo de Scour Graia dos inimigos do Império como cultistas, traidores e demônios. Warhammer 40.000: Boltgun está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 116,90, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 117,45, Nintendo Switch por R$ 116,99 e para PC pela loja digital Steam por R$ 79,90.

Above Snakes - 25 de maio - PC

Above Snakes é um RPG de sobrevivência isométrico no Velho Oeste que foi fruto de uma campanha de financiamento coletivo. No game, os usuários montam o mundo ao seu redor com blocos de diversos biomas enquanto tentam sobreviver. Jogadores terão que coletar recursos e criar bases para se abrigar, além de fabricar ferramentas e armas para caçar, pescar, plantar e enfrentar criaturas perigosas como as Almas Perdidas.

Puzzle Bobble Everybubble! - 23 de maio - SW

Puzzle Bobble Everybubble! é um novo título da clássica série de quebra-cabeça com dragões-bolha. O game conta com visuais em alta resolução e pela primeira vez multiplayer cooperativo para até 4 pessoas ou competitivo 2v2. No game, Bub, Bob, Peb e Pab levavam suas vidas tranquilas nas Ilhas Rainbow quando conhecem então Miniroon, uma personagem misteriosa parecida com Bub. Quando menos esperavam, ela começa a expelir uma quantidade enorme de bolhas e os personagens precisarão ajudar a estourá-las.

A jogabilidade é do tipo "combine 3" em que bolhas da mesma cor são eliminadas, com potencial para combos ao destruir bolhas que sustentam outras, estourando mias delas de uma vez. O jogo inclui também como bônus o minigame Puzzle Bobble vs Space Invaders de comemoração dos 45 anos de Space Invaders. Puzzle Bobble Everybubble! está disponível par Nintendo Switch por R$ 199. Na mesma data ficará disponível também o clássico Puzzle Bobble/Bust-a-Move do Super Nintendo por R$ 33,99.

Railway Empire 2 - 25 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Railway Empire 2 faz os jogadores montarem sua própria companhia ferroviária no início do século XIX, enquanto ergue a base para uma nova economia na revolução industrial. O simulador traz 60 locomotivas a vapor históricas à sua disposição com vagões de carga e de passageiros, inclusive com a possibilidade de embarcar e aproveitar a viagem. Jogadores podem escolher entre 6 personagens, cada qual com vantagens e desvantagens, para jogar 5 campanhas ou 14 cenários de desafio.

Supere seus concorrentes expandido suas linhas para ligar cidades e empresas por trilhos, pontes e túneis em dois extensos mapas nos Estados Unidos ou Europa. Railway Empire 2 está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 249,50, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 184,95 e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 219. Uma versão para Nintendo Switch está planejada ainda para esse ano. O jogo também será lançado diretamente no Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.

