Senhor dos Anéis terá novo jogo MMO grátis feito pela equipe de New World

O Senhor dos Anéis terá um novo jogo MMO grátis desenvolvido pelo Orange County, mesmo time responsável por New World . A novidade foi revelada nesta segunda-feira (15) pela Amazon Games em colaboração com o conglomerado Embracer Group, que detém os direitos sobre a marca por meio da subsidiária Middle-Earth Enterprises. O jogo ainda está em estágio inicial de desenvolvimento e não tem detalhes de gameplay ou data de lançamento. Tudo o que se sabe até o momento é que será uma aventura em mundo aberto para PC e consoles.

O jogo, que será ambientado na Terra Média, promete abordar as histórias de O Hobbit e da trilogia literária de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. As empresas repercutiram a notícia garantindo que serão tomados todos os cuidados para lançar um MMO que “faça jus ao extenso universo da Terra Média e encante os jogadores ao redor do mundo”.

Segundo Christoph Hartmann, vice-presidente da Amazon Games, trabalhar em uma abordagem renovada de O Senhor dos Anéis é um desejo antigo da equipe. Além disso, ele vê esse momento como uma oportunidade para ampliar a parceria com o Embracer Group. “O nosso compromisso é levar aos jogadores títulos de altíssima qualidade, seja por meio de PIs originais, seja por outras admiradas e renomadas, como O Senhor dos Anéis,” afirma Christoph.

Em 2019, a Amazon Games já trabalhava em um MMO de O Senhor dos Anéis em colaboração com a Ahtlon Games, subsidiária da Leyou e que acabou sendo adquirida pela gigante chinesa Tencent. No entanto, as negociações entre as empresas não progrediram de forma favorável e o jogo, que era bastante aguardado, acabou sendo cancelado dois anos depois. Vale lembrar que o novo MMO de O Senhor dos Anéis está sendo desenvolvido do zero e não tem relação com o projeto cancelado.