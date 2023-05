Shopee fora do ar: app e site do marketplace enfrentam instabilidade

O aplicativo e o site da Shopee, marketplace asiático, enfrentam instabilidade e estão fora do ar para alguns usuários na tarde desta quarta-feira (10). De acordo com relatos publicados por consumidores no Twitter, a versão web do e-commerce não carrega, e o app ora não abre, ora apresenta bugs. Dados do Google Trends, recurso do Google que monitora pesquisas em tempo real, indicam que houve aumento repentino nas buscas por termos como "Shopee fora do ar hoje" e "Shopee caiu" na última hora.