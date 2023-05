Silêncio: veja final explicado da série de drama e mistério da Netflix

A série Silêncio é mais um lançamento da Netflix vindo da Espanha, assim como Elite e Bem-vindos ao Éden. O seriado, que estreou na última sexta (19), é estrelado por Arón Piper (Elite) e Almudena Amor (O Bom Patrão). Na trama, um jovem condenado pela morte dos pais fica em silêncio por seis anos, sem revelar perante à justiça as circunstâncias do crime. A criação é do roteirista Aitor Gabilondo, conhecido pela série Pátria (2020).

A primeira temporada tem seis episódios, onde cada um dos capítulos contém enigmas sobre a real personalidade do protagonista e seu silenciamento autoimposto. Com um desfecho considerado enigmático, Silêncio movimentou teorias entre fãs e imprensa sobre o seu significado. Se você acompanhou a série e quer compreender mais sobre o final, veja a seguir o enredo e a explicação do último capítulo.

2 de 6 Silencio é uma série espanhola de drama e mistério sobre um jovem que teria matado os pais e não falou mais durante 6 anos — Foto: Reprodução/Netflix Silencio é uma série espanhola de drama e mistério sobre um jovem que teria matado os pais e não falou mais durante 6 anos — Foto: Reprodução/Netflix

Enredo de Silêncio

O adolescente Sergio Ciscar (Piper) é considerado culpado pelo assassinato dos pais. O protagonista foi flagrado por uma testemunha observando-os logo após eles terem sido arremessados da sacada do apartamento onde moravam. Do momento do homicídio até sua soltura da detenção, ocorrida seis anos após o crime, Sergio não abriu a boca para dizer uma só palavra.

Decidida a entender o porquê do silêncio, a psiquiatra Ana Dussel (Amor) e sua equipe decidem investigar secretamente Sergio. A profissional quer entender se o jovem foi de fato o assassino dos pais, qual o motivo de sua reclusão, além de ter a certeza de que Sergio não representa mais perigo aos demais.

3 de 6 Em Silencio, a psiquiatra Ana Dussuel (Almudena Amor) acompanha todos os movimentos de Sergio para determinar se ele ainda apresenta perigo — Foto: Divulgação/Netflix Em Silencio, a psiquiatra Ana Dussuel (Almudena Amor) acompanha todos os movimentos de Sergio para determinar se ele ainda apresenta perigo — Foto: Divulgação/Netflix

Entre os demais personagens da série estão Noa (Avril Virgüez na fase infantil e Irene Virgüez, na fase adulta), a irmã de Sergio que presenciou a morte de seus pais; Blanca Polo (Elisabet Gelabert) e Javier Ciscar (Jesús Noguero), casal morto supostamente pelo próprio filho; Marta (Cristina Kovani), o principal interesse amoroso de Sergio, mas que já namora Eneko (Manu Ríos), um rapaz ciumento e de temperamento abusivo.

Na prisão, o protagonista conhece o pastor Natanael (Ramiro Blas), um líder evangélico que acredita em sua recuperação. Entre os personagens vistos como vilões, há o policial Cabrera (Aitor Luna), um policial encarregado de auxiliar Ana em sua pesquisa. No entanto, ele está mais interessado em prender novamente Sergio.

Entenda o final de Silêncio (contém spoilers!)

No desfecho da série, o maior mistério a ser resolvido é a autoria da morte de Javier e Blanca, os pais de Sergio. No local onde ocorreu o crime, o protagonista compartilha com psiquiatra tudo o que havia acontecido antes e durante a morte dos dois. Segundo ele, o crime ocorreu durante uma briga fomentada pelo uso de uma droga experimental.

Na noite do crime, Noa e Sergio apresentaram um comportamento hostil após serem forçados pela mãe a consumirem essa nova substância. Durante a confusão, impensadamente Javier empurrou Blanca para fora da varanda. Quando observou a mulher morta, pulou em seguida, em profundo desespero.

4 de 6 Sergio dá sua versão dos fatos sobre a morte dos pais no último episódio — Foto: Divulgação/Netflix Sergio dá sua versão dos fatos sobre a morte dos pais no último episódio — Foto: Divulgação/Netflix

O jovem confessa que era tratado como cobaia pela mãe, pois Blanca era uma psiquiatra renomada que obrigava o filho a tomar drogas experimentais. O objetivo era realizar estudos clínicos com essas substâncias. A situação ficou mais grave quando Noa, que ainda era uma criança na época, também foi obrigada a fazer parte do experimento.

Enquanto diz a Ana o que acontecia em sua família, Sergio é observado por sua irmã e pela equipe da psiquiatra no laboratório. Mas Noa tem algo a compartilhar e vai até o local para contar toda a verdade. O que de fato aconteceu é que Sergio, num ato de descontrole, arremessou a mãe e o pai pela sacada de casa. O jovem tinha acessos de raiva e precisava de medicação para se controlar.

5 de 6 Noa decide sair do laboratório para ir até Sergio e Ana e contar a verdade sobre a morte de seus pais — Foto: Divulgação/Netflix Noa decide sair do laboratório para ir até Sergio e Ana e contar a verdade sobre a morte de seus pais — Foto: Divulgação/Netflix

A revelação de Noa e a autoindulgência de Sergio mexem com a cabeça de Ana. É ela que agora fica sem palavras diante do verdadeiro comportamento do jovem. A psiquiatra tinha um profundo interesse no caso de Sergio, pois era aluna de Blanca e conhecia sua personalidade rígida. Ana também chegou a escrever cartas para Sergio quando ele estava na prisão, mas sem se identificar.

Após o crime, Noa é adotada por Ana e seu marido, o que estava fora do conhecimento de Sergio. Uma hipótese para isso é de que a psiquiatra realmente estava obcecada em conhecer mais sobre o criminoso e acreditava ter mais informações com sua irmã. Entretanto, após a revelação final de Noa, Ana ainda fica do lado de Sergio, pois ela confessa que, assim como o protagonista, nunca conseguiu se encaixar na sociedade.

6 de 6 Abalados, Ana e Sergio estão na mesma sacada onde os pais do protagonista foram mortos — Foto: Divulgação/Netflix Abalados, Ana e Sergio estão na mesma sacada onde os pais do protagonista foram mortos — Foto: Divulgação/Netflix

No ato final do episódio, Sergio está na mesma sacada onde arremessou seus pais. Ele convida Ana para estar ao seu lado. Logo, entende-se que os dois vão se jogar, pois estão completamente afundados na culpa e na tristeza. Uma câmera fragmentada que está na sala capta os dois de mãos dadas. O restante da equipe sai do laboratório para tentar convencer Ana do contrário. Mas vemos pela câmera que uma pessoa pula, enquanto outra fica na sacada. A péssima qualidade da imagem não define exatamente quem morreu e quem sobreviveu.