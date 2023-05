'Sistema falhou': banco Iti está fora do ar hoje, indicam usuários

O banco Iti Itaú está fora do ar hoje (23), indicam usuários nas redes sociais. De acordo com os relatos, o aplicativo para Android e iPhone (iOS) não carrega, apresentando erro de "Sistema falhou" mesmo com conexão à Internet. Dados do Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços digitais, apontam que a instabilidade começou por volta das 16h16 desta terça-feira, atingindo um pico de 303 reclamações às 17h01.