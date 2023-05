Site da Receita Federal está fora do ar nesta quarta-feira (24)

O site da Receita Federal está fora do ar na manhã desta quarta-feira (24), quando foram abertas as consultas ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Segundo relatos de usuários do Twitter, a página de consulta exibe a seguinte mensagem de erro: "503 Service Unavailable. No server is available to handle this request". Traduzido, o texto indica que não há servidores disponíveis para atender à solicitação do usuário. Dados do Downdetector, plataforma que monitora o status de serviços online, indicam que as primeiras notificações sobre o problema surgiram às 10h, horário em que foi liberada a consulta ao lote de restituição. Já há mais de 130 queixas sobre a falha, que provavelmente foi ocasionada pela sobrecarga de acessos.