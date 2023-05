Site dos Correios fora do ar: plataforma enfrenta instabilidades hoje

O site dos Correios apresenta instabilidades nesta quarta-feira (24). Segundo relatos do Twitter, o serviço de rastreamento da plataforma está com problemas, o que faz com que alguns usuários não consigam localizar suas encomendas. As reclamações do Downdetector, plataforma que monitora o status de serviços online, indicam que a ferramenta está fora do ar desde 9h56 (horário de Brasília), quando registrou 100 notificações. Já no Google Trends, o site do Google que analisa buscas dos internautas, pesquisas por "site dos Correios fora do ar" tiveram aumento repentino na última hora.