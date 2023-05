Sites para assistir a filmes e séries grátis são seguros? Entenda riscos

2 de 5 Acessar conteúdo pirata configura crime e pode acarretar em sanções penais tanto ao fornecedor como ao usuário — Foto: Reprodução/TechTudo Acessar conteúdo pirata configura crime e pode acarretar em sanções penais tanto ao fornecedor como ao usuário — Foto: Reprodução/TechTudo

Uso de sites que oferecem pirataria é opção aos streamings

Para fugir das cobranças das plataformas de streaming, muitos brasileiros buscam alternativas gratuitas como PobreFlix, Youcine, Xilften e mais. Neles, é possível assistir a filmes e seriados direto do navegador, em versões dubladas e legendadas, sendo preciso lidar com banners, anúncios invasivos e potenciais vírus e malware escondidos durante a navegação.

De acordo com um estudo da MUSO (empresa britânica de dados), divulgado pela Forbes, só nos EUA os sites piratas tiveram mais de 140 bilhões de acessos no último semestre de 2022. Uma aumento de 21,9% comparado ao mesmo período de 2021. Desse total, 46% do tráfego era direcionado a sites que exibem seriados, enquanto a pirataria de filmes respondia a 13% dos cliques.

Além da segurança digital, o especialista da empresa de segurança digital ESET, Daniel Barbosa, alerta que "usar sites de pirataria de filmes e séries pode levar a riscos legais, como processos judiciais, multas ou outras punições". Segundo ele, os usuários que fazem download ou transmitem conteúdos protegidos por direitos autorais sem permissão violam a lei e podem enfrentar consequências na justiça.

3 de 5 Segundo o estudo da MUSO, somente nos EUA, os sites piratas de streaming tiveram mais de 140 bilhões de acesso em 2022 — Foto: Glenn Carstens-Peters/Unsplash Segundo o estudo da MUSO, somente nos EUA, os sites piratas de streaming tiveram mais de 140 bilhões de acesso em 2022 — Foto: Glenn Carstens-Peters/Unsplash

Como ganham dinheiro e seus perigos

Via de regra, os sites piratas lucram através de anúncios e malwares. Eles são programados para que os primeiros cliques abram novas janelas com pop-ups de propagandas, inflando artificialmente a sua renda. Quanto mais tráfego um site tem, maior é o valor que eles podem cobrar dos anunciantes.

Além das formas tradicionais, esses sites podem coletar as informações do cadastro dos usuários ou até dados obtidos após a instalação de eventuais apps em seus dispositivos, como endereços IP e hábitos de navegação, e vendê-las a terceiros. Daniel também explica que alguns portais cobram até uma assinatura de seus usuários ou solicitam 'doações' para manter seus serviços online.

4 de 5 Navegar por sites de streaming piratas deixa a sua máquina aberta a riscos — Foto: Clément Hélardot/Unsplash Navegar por sites de streaming piratas deixa a sua máquina aberta a riscos — Foto: Clément Hélardot/Unsplash

O CEO da FACT, grupo antistreaming ilegal do Reino Unido, Kieron Sharp, ressalta que sites piratas ainda costumam usar truques escondidos para redirecionar o poder da CPU - sistema onde todas as operações de um computador são processadas - a fim de vender criptomoedas para terceiros. Isso permite, também, monitorar e roubar senhas de e-mail e de banco com esquemas de phishing (fraude para obter informações confidenciais).

De acordo com os dados do Crimestoppers, ao longo do ano passado mais de 2,6 milhões de usuários de sites ilegais foram hackeados, sendo que dois milhões foram infectados por vírus e mais de 800 mil sofreram golpes financeiros. A instituição alerta que o risco cresce consideravelmente quando o número de cartão de crédito ou débito é associado ao uso dos sites e aplicativos.

Segundo Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, "é comum que esses sites ofereçam download de 'plugins', que na verdade são instaladores de código malicioso. Como exibem muitas propagandas, campanhas de malvertising também são comuns. A maioria desses sites usam servidores piratas, proxies e acessos através de contas roubadas, para poder exibir o conteúdo pago".

Quais sites oferecem conteúdo grátis e são seguros?

Não é de hoje que o TechTudo vem falando sobre as plataformas de streaming que oferecem modalidade gratuita. Para começar, o Globoplay tem acesso liberado para assistir a TV Globo ao vivo, o canal Futura e algumas séries nacionais que foram sucesso nos anos 2000, como A Grande Família, Toma Lá Da Cá e A Diarista.

Continuando com as produções nacionais, o Itaú Cultura Play dispõe de clássicos do cinema brasileiro, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, animações conhecidas como O Menino e o Mundo e produções exibidas em festivais de cinema. Já o app Vix: Filmes e TV é totalmente gratuito e sem a necessidade de realizar cadastro para ter acesso a mais de mil horas de conteúdo em português. A plataforma conta com produções nacionais e internacionais como Terapia do Amor, o filme brasileiro Ó Pai Ó e a novela mexicana Teresa.

Para quem gosta de animes, o Crunchyroll tem a versão online e gratuita, com anúncios na tela. A plataforma reúne produções famosas como Naruto Shippuden, Vinland Saga, One Piece e outros sucessos. E o app Viki segue na mesma proposta, além dos animes, o serviço tem um vasto catálogo de doramas como Mr. Back, Mouse e Hotel del Luna.

5 de 5 Viki carrega grandes nomes da TV asiática — Foto: Divulgação/Viki Viki carrega grandes nomes da TV asiática — Foto: Divulgação/Viki

Com informações de Cybernews, Crimestoppers, Forbes, Techporn e Yahoo.

