Spider-Man 2 ganha trailer durante PlayStation Showcase; veja novidades

Marvel's Spider-Man 2 voltou a ser exibido no PlayStation Showcase, com um trailer de pouco mais de 12 minutos. A prévia exibiu trechos de jogabilidade do game da Insomniac , que é um dos grandes lançamentos aguardados ainda este ano no PS5 – a expectativa é de que o título chegue nos três últimos meses de 2023, mas a data ainda deve ser confirmada. O vídeo revelado pela produtora mostrou o principal vilão da trama, Kraven, o Caçador, além do uniforme negro utilizado por Peter Parker, a partir do simbionte Venom.

O trailer começa com o Homem-Aranha, Peter Parker, encarando caçadores do grupo de Kraven no Queens, seu bairro em Nova York. Aqui Peter já está com o uniforme negro e utiliza tentáculos de Venom para abater os inimigos. Aos poucos é possível ver vários combos em ação e momentos de luta entre Peter e seus inimigos.

Após algum tempo o jogo alterna o controle para Miles Morales, o outro Homem-Aranha, com seu uniforme tradicional e posicionado em outro lugar da cidade. Miles está atrás do Dr. Curt Connors, o Lagarto, que pode salvar a vida de Harry Osborn. Depois, Peter e Miles unem forças para tentar salvar o Dr. Connors das mãos de Kraven e sua gangue.

É possível notar que o Peter Parker com uniforme de simbionte fica mais agressivo, da mesma forma que ocorre no filme Homem-Aranha 3 e também no desenho animado do Homem-Aranha, nos anos 90. O combate com o uniforme negro é totalmente diferente do que vimos no primeiro jogo, bem mais agressivo e destrutivo.

Sem co-op mas com dois personagens

A produtora Insomniac já revelou que Spider-Man 2 será um jogo single-player, ou seja, para apenas um jogador, sem qualquer componente multiplayer – nem mesmo coop. Mesmo assim, o jogador vai alternar entre Miles e Peter em tempo real, e em momentos específicos da trama, como o trailer demonstra.

Por ora não existem mais informações concretas de Marvel’s Spider-Man 2 além do que foi visto na primeira prévia, que contou com o próprio Venom, e tampouco em relação ao novo trailer. A expectativa é de que mais novidades sejam reveladas até o lançamento, previsto para o final de 2023.