Starlink: banda larga de Elon Musk derruba preço no Brasil

A provedora de internet Starlink, do bilionário Elon Musk, anunciou uma redução de 20% no preço da assinatura no Brasil. Até o dia 9 de junho, interessados em adquirir o pacote residencial vão pagar R$ 184 – o que representa um desconto de R$ 46 em relação ao valor anterior. A queda nas cifras também se aplica aos equipamentos necessários para usar a tecnologia, que passam a sair pela metade – ou seja, por R$ 1 mil. O serviço, no entanto, não sofre alterações e segue prometendo uma rede que opera com velocidade média de 150 Mb/s.