Street Fighter 6 e Diablo 4 são destaques nos lançamentos da semana

Street Fighter 6 e Diablo 4 são os destaques nos lançamentos da semana: o mais novo capítulo da série de luta da Capcom e o aguardado RPG de ação da Blizzard Entertainment . Além disso, eles foram acompanhados pela versão para consoles de Company of Heroes 3, o retorno de clássicos remasterizados como We Love Katamari Reroll, o remake do icônico System Shock e mais. A seguir, saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.

1 de 11 Street Fighter 6 traz novidades e extenso modo campanha World Tour para a clássica franquia de jogos de luta — Foto: Reprodução/Steam Street Fighter 6 traz novidades e extenso modo campanha World Tour para a clássica franquia de jogos de luta — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual a melhor série: Street Fighter ou Mortal Kombat? Veja no Fórum TechTudo

Street Fighter 6 - 2 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, PC

Street Fighter 6 traz novidades para a tradicional franquia da Capcom. O principal modo do game é o World Tour, uma jornada na qual usuários poderão criar seu próprio personagem e explorar áreas abertas, tudo isso enquanto aprende golpes com os lutadores mais famosos da história do jogo. O modo levará jogadores por lugares empolgantes como uma praia na Jamaica, uma arena na Itália, um festival na França e mais, com direito a minigames entre as lutas para ganhar dinheiro e comprar itens de personalização.O jogo também terá crossplay para permitir enfrentar oponentes em qualquer console.

O elenco de personagens traz 18 lutadores e mais 4 confirmados por DLC no primeiro ano de seu Character Pass. Entre eles, estão os oito personagens originais da série, como Ryu, Ken e Chun-Li, quatro que retornam de games anteriores, como Cammy e Luke, além de 6 lutadores inéditos. Street Fighter 6 está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 279,50, Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 279 e para PC pela loja digital Steam por R$ 249. Uma demo gratuita está disponível em todas as plataformas.

2 de 11 Marisa é uma das estreantes de Street Fighter 6. — Foto: Divulgação/Capcom Marisa é uma das estreantes de Street Fighter 6. — Foto: Divulgação/Capcom

Diablo 4 - 1º de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Diablo 4 traz mais um capítulo na grande batalha pelo mundo de Santuário. Após as forças do Paraíso Celestial e do Inferno Ardente se enfrentarem exaustivamente, é a vez então de Lilith, filha de Mefisto, se libertar de seu exílio e tentar conquistar seu lugar. Os jogadores controlarão um herói como uma das cinco classes disponíveis: Bárbaro, Druida, Necromante, Renegada e Maga, enquanto enfrentam hordas de monstros sozinhos ou em multiplayer. Uma novidade do quarto game é um sistema de temporadas que trará novos conteúdos regularmente.

É possível ficar mais forte ao subir de nível, obter melhores equipamentos e ao conquistar recompensas melhores de acordo com os vários níveis de dificuldade. Diablo 4 está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC pela loja digital Battle.net por R$ 349,90. No entanto, este preço é para sua edição padrão, que só ficará disponível dia 5 de junho. O game chega para usuários da edição Digital Deluxe por R$ 449 e Ultimate por R$ 499 no dia 1° de junho.

3 de 11 Diablo 4 traz o aguardado RPG de ação da Blizzard Entertainment com hordas de monstros para serem exterminados — Foto: Reprodução/Microsoft Store Diablo 4 traz o aguardado RPG de ação da Blizzard Entertainment com hordas de monstros para serem exterminados — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Company of Heroes 3: Console Edition - 30 de maio - PS5, XBSX/S

Company of Heroes 3 chega para os consoles pela primeira vez no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S. O game contará com uma interface otimizada e jogabilidade adaptada para joystick. Neste realista simulador de guerra, os jogadores poderão acompanhar histórias não contadas da Segunda Guerra Mundial ao comandar infantaria, tanques e artilharia de forças dos Estados Unidos, Itália e mais.

A campanha traz uma mecânica sandbox na qual o jogador pode escolher como quer vencer suas batalhas e adiciona mais elementos de verticalidade neste capítulo. O game conta também com multiplayer online em modos competitivos e cooperativos. Company of Heroes 3: Console Edition está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 299,90.

4 de 11 Company of Heroes 3: Console Edition traz o popular simulador de guerra adaptado pela primeira vez para consoles — Foto: Reprodução/Microsoft Store Company of Heroes 3: Console Edition traz o popular simulador de guerra adaptado pela primeira vez para consoles — Foto: Reprodução/Microsoft Store

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie - 2 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

We Love Katamari Reroll retorna em uma versão remasterizada, na qual o Rei de Todo o Cosmo deseja que o Príncipe atenda os pedidos de seus fãs na Terra. Para isso o Príncipe precisará mais uma vez rolar sua Katamari, uma esfera estranha que gruda em qualquer objeto que seja menor que ela e que aumenta a medida que os absorve. Esta versão inclui também uma história extra que se aprofunda na infância do Rei de Todo o Cosmo, quando ele também era um príncipe.

As novidades do remaster incluem um modo foto, seleção de músicas favoritas, novas opções de navegação por opções e um modo eterno para rolar sua Katamari sem limite de tempo. We Love Katamari Reroll + Royal Reverie poderá ser jogado no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC por R$ 149,50.

5 de 11 We Love Katamari Reroll + Royal Reverie traz o bizarro game de rolar objetos remasterizado com aventuras do Príncipe e da infância do Rei de Todo o Cosmo — Foto: Reprodução/Steam We Love Katamari Reroll + Royal Reverie traz o bizarro game de rolar objetos remasterizado com aventuras do Príncipe e da infância do Rei de Todo o Cosmo — Foto: Reprodução/Steam

Etrian Odyssey Origins Collection - 1º de junho - SW, PC

Etrian Odyssey Origins Collection traz os três primeiros jogos Etrian Odyssey I, II e III remasterizados em alta definição com novos gráficos, trilha sonora e melhorias. Os três jogos focam na exploração de labirintos em primeira pessoa com um grupo de aventureiros. No decorrer dos títulos, os players irão explorar o misterioso labirinto que surgiu na floresta do primeiro game, um castelo flutuante no segundo e uma cidade submersa no terceiro.

As remasterizações trarão novos níveis de dificuldade, múltiplos slots para salvar o jogo e a possibilidade de marcar pontos de interesse em seu mapa. Etrian Odyssey Origins Collection está disponível para Nintendo Switch por R$ 399,95 e para PC (via Steam por) R$ 401,91. Os games separados também podem ser comprados por R$ 199,95 cada.

6 de 11 Etrian Odyssey Origins Collection traz 3 clássicos RPGs remasterizados para uma nova geração de jogadores — Foto: Reprodução/Steam Etrian Odyssey Origins Collection traz 3 clássicos RPGs remasterizados para uma nova geração de jogadores — Foto: Reprodução/Steam

System Shock - 30 de maio - PC

System Shock ganhou um remake pela Nightdive Studios, que chega finalmente ao PC após uma série de atrasos. Em um futuro distópico no ano de 2072, os jogadores entrarão no papel de um hacker que foi feito prisioneiro por um executivo da empresa TriOptimum Corporation. O protagonista é obrigado a remover os limites éticos de uma inteligência artificial na estação espacial Citadel. Com isso, a IA Shodan enlouquece e transforma os habitantes e experimentos da estação em um exército de mutantes e ciborgues para atacar a Terra.

Os players terão que enfrentar criaturas, hackear computadores e navegar no ciberespaço para impedir Shodan, tudo isso enquanto exploram o ambiente e descobrem toda a história por trás desse ataque. System Shock está disponível para PC pelas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG (GOG Galaxy) por R$ 199.

7 de 11 System Shock traz uma versão refeita de um dos mais clássicos FPS do anos 90 com novos visuais — Foto: Reprodução/Steam System Shock traz uma versão refeita de um dos mais clássicos FPS do anos 90 com novos visuais — Foto: Reprodução/Steam

Farworld Pioneers - 30 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Farworld Pioneers permite que usuários vivam em planetas alienígenas, coletando recursos e recrutando personagens para suas colônias. O game tem um visual e mecânicas semelhantes a Terraria, como mineração, exploração de cavernas e construção de bases, mas também um sistema de combate com armas de fogo baseado em física.

É possível jogar sozinho ou em multiplayer com amigos e desconhecidos, seja em servidores privados ou públicos com até 32 pessoas divididas em facções. Farworld Pioneer é dos mesmos criadores de RimWorld e Starbound, podendo ser jogado no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

8 de 11 Farworld Pioneers dos criadores de RimWorld apresenta visuais e mecânicas semelhantes a Terraria — Foto: Reprodução/Steam Farworld Pioneers dos criadores de RimWorld apresenta visuais e mecânicas semelhantes a Terraria — Foto: Reprodução/Steam

Killer Frequency - 1º de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Killer Frequency se passa no ano de 1987 em Gallows Creek, Estados Unidos, onde assassino está à solta. O apresentador de Rádio Forrest Nash tentará impedir o criminoso, após receber ligações desesperadoras sobre pessoas perseguidas por um assassino durante o seu programa noturno. O protagonista irá ajudar as vitimas enquanto tenta descobri a verdadeira identidade do vilão.

O jogo se passa em primeira pessoa e permite que usuários explorem e resolvam quebra-cabeças para chegarem mais perto das respostas para este mistério, tudo ao som de velhos sucessos dos anos 80. Killer Frequency está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC por R$ 129,99.

9 de 11 Killer Frequency é uma aventura de mistério sobre um radialista noturno em uma cidade assolada por um assassino — Foto: Reprodução/Steam Killer Frequency é uma aventura de mistério sobre um radialista noturno em uma cidade assolada por um assassino — Foto: Reprodução/Steam

Friends vs. Friends - 30 de maio - PC

Friends vs. Friends é um jogo agitado de tiro em primeira pessoa focado na experiência competitiva, seja em partidas 1 contra 1 ou em confrontos de duplas. Os jogadores podem escolher entre diferentes personagens com habilidades próprias, além de criar um baralho de cartas que oferecem armas, armadilhas e maldições para batalhar.

Após as partidas, os usuários sobem de nível e podem obter novas cartas ou melhorar as que já possuem. No futuro, o jogo receberá mais personagens e cartas através de temporadas. Ele será lançado primeiramente só para PC, mas também chegará para os consoles em uma data ainda não definida.

10 de 11 Friends vs. Friends é um game com visuais vibrantes focado em multiplayer competitivo com cartas — Foto: Reprodução/Steam Friends vs. Friends é um game com visuais vibrantes focado em multiplayer competitivo com cartas — Foto: Reprodução/Steam

Super Mega Baseball 4 - 2 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Super Mega Baseball 4 traz uma versão com visual cartunizado e repleta de humor de uma grande liga com mais de 200 ex-jogadores icônicos do baseball. Nomes como Keith Hernandez, Vladimir Guerrero, Johnny Damon, e, talvez o maior de todos, Babe Ruth estarão presentes no game. Os usuários poderão arremessar, rebater, correr e deslizar para as bases em diversos modos de jogo.

O game conta com suporte a crossplay entre diferentes plataformas, válido para os modos Pennant Race e Online Leagues. Super Mega Baseball 4 está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 248,90, para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 249 e para PC pela loja digital Steam por R$ 319.

11 de 11 Super Mega Baseball 4 traz um game de esporte com uma boa dose de humor e atletas de diversas épocas — Foto: Reprodução/Steam Super Mega Baseball 4 traz um game de esporte com uma boa dose de humor e atletas de diversas épocas — Foto: Reprodução/Steam

🎥 4 jogos com finais impactantes que surpreenderam os jogadores