Street Fighter 6: veja gameplay, novidades e requisitos do jogo de luta

Street Fighter 6 chega dia 2 de junho para PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X e Xbox Series S , além de PC pela loja digital Steam , com preços entre R$ 279,50 e R$ 249. É possível também baixar uma demo gratuita em todas as plataformas.

Em Street Fighter 6 jogadores criam seu próprio lutador para explorar o mundo no modo World Tour com elementos de RPG — Foto: Divulgação/Capcom

1 de 3 Em Street Fighter 6 jogadores criam seu próprio lutador para explorar o mundo no modo World Tour com elementos de RPG — Foto: Divulgação/Capcom

👉 Qual a melhor série: Street Fighter ou Mortal Kombat? Opine no Fórum do TechTudo

Street Fighter 6 tem uma campanha focada em seu novo modo World Tour, que é protagonizado por um lutador original criado pelo jogador. Este personagem passará por uma jornada introspectiva, recheada de elementos de RPG, com o objetivo de se tornar mais forte. Sua aventura irá percorrer as ruas de Metro City, a cidade da franquia Final Fight convertida em um mundo semiaberto explorável, além de permitir visitar outros locais pelo mundo. Haverá, ainda, a possibilidade de encontrar personagens clássicos da franquia, podendo fazer amizade e aprender alguns de seus golpes icônicos.

Street Fighter 6 permanece com sua jogabilidade tradicional, com seus combos, golpes especiais, arremessos e mais. Uma novidade é a nova barra "Drive", que permite realizar vários movimentos especiais mais voltados para o território competitivo como: Drive Impact, Drive Rush, Drive Parry, Overdrive e Drive Reversal. Movimentos como o Drive Impact podem permitir que o jogador resista a golpes por alguns instantes para atacar seu oponente sem ser interrompido, enquanto Drive Rush oferece uma corrida em alta velocidade para se aproximar de seu adversário.

Um dos grandes destaques do game está em seu netcode de Rollback, considerado uma forma melhor de oferecer multiplayer online. Esse sistema chega para substituir o antigo netcode "Delay" que a maioria dos jogos de luta utilizava. Este método tenta prever a movimentação do jogador e a corrige quando necessário, oferecendo menos lentidão e engasgos nos combates online. O jogo também terá crossplay entre todas as plataformas para enfrentar amigos e adversários do mundo todo independente do console.