Summer Game Fest 2023: evento confirma PlayStation, Xbox e mais

A Summer Game Fest 2023 deve ser um evento bastante importante para a indústria dos jogos esse ano após o cancelamento da feira E3 2023 em Los Angeles, que costumava ser o principal evento de games no mercado. As grandes fabricantes Sony e Microsoft deverão ter presenças complementares aos seus próprios eventos, que costumam acontecer na mesma época. A apresentação Xbox Games Showcase já está marcada para o dia 11 de junho junto com uma apresentação Starfield Direct e há rumores que um novo evento do PlayStation seja apresentado até o final de maio ou início de junho.

The Last of Us Parte 1 foi um dos grandes anúncios da Summer Game Fest 2022 — Foto: Reprodução/PlayStation

3 de 3 The Last of Us Parte 1 foi um dos grandes anúncios da Summer Game Fest 2022 — Foto: Reprodução/PlayStation

Vale lembrar que um dos grandes anúncios da Summer Game Fest 2022 foi a respeito da franquia The Last of Us com a confirmação do remake The Last of Us Parte 1 para PlayStation 5 (PS5) e o anúncio de um título multiplayer que ainda não teve mais detalhes revelados. No evento foi anunciada também a série para a HBO que se tornou um grande sucesso no início de 2023.