TCL apresenta tela OLED dobrável de 65 polegadas com resolução 8K

A TCL apresentou um novo painel OLED dobrável com resolução de 8K e 65 polegadas de tamanho nesta terça-feira (23). A grande TV está exposta no estande da empresa na SID Display Week 2023, feira de inovação em telas que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos. A empresa também exibe outros eletrônicos, como monitores de realidade virtual (VR) e um grande painel automotivo com uma tela considerável. No momento, ainda não há informações sobre quando e se os produtos serão colocados à venda para o consumidor final, tampouco sobre seu preço.