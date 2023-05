Telegram fora do ar hoje? Usuários apontam instabilidade no app

O Telegram está fora do ar nesta quinta-feira (17), indicam usuários. Segundo relatos publicados no Twitter, o mensageiro para Android e iPhone (iOS) desde a noite de ontem (16) não recebe nem envia mensagens. Algumas pessoas ainda se questionaram se a instabilidade teria relação com a suspensão emitida em abril pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Não há, por enquanto, nova ordem de bloqueio emitida para o Telegram, então é possível que o mau funcionamento do Telegram hoje não tenha relação com o caso.