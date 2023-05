Temporada 2 de Loki e Echo ganham data de lançamento no Disney+

A segunda temporada de Loki e a nova série Echo já tem datas de lançamento confirmadas pela Marvel . Durante apresentação no evento Disney+ ’s 2023 Upfronts, o presidente e chefe criativo da Marvel Studios, Kevin Feige, informou ao público que a nova season de Loki será lançada no dia 6 de outubro, enquanto a primeira temporada de Echo estreia no dia 29 de novembro. Vale lembrar que em 21 junho outro seriado da Marvel estreia no Disney+, Invasão Secreta .

Ainda de acordo com Feige, todos os episódios de Echo estarão disponíveis no mesmo dia, mas por enquanto não há estimativa de quantos capítulos serão lançados. A segunda temporada de Loki, que seguirá o padrão semanal de lançamento, dará continuidade ao gancho mostrado no final da primeira season.

2 de 3 Primeira imagem divulgada pela Marvel da personagem Maya Lopez na nova série Echo — Foto: Divulgação/Marvel Primeira imagem divulgada pela Marvel da personagem Maya Lopez na nova série Echo — Foto: Divulgação/Marvel

Tudo sobre a temporada 2 de Loki

Na trama de Loki, após bagunçar com diferentes linhas temporais, o personagem interpretado por Tom Hiddleston é detido pela Autoridade de Variância Temporal (TVA, na sigla em inglês), uma organização que monitora todas as linhas do tempo. Agora, o Deus da Trapaça deve auxiliar a TVA sob pena de apagamento da existência, caso não o faça. O agora anti-herói deve não só realinhar as realidades do multiverso, como também evitar um mal ainda maior.

Quando participou do evento D23 Expo 2022 em setembro do ano passado, o ator Tom Hiddleston adiantou o que o público veria na segunda temporada da série. "Loki está de volta à TVA. Ele teve um confronto difícil com Sylvie (a Lady Loki, interpretada por Sophia Di Martino), e agora nem o Agente Mobius (Owen Wilson) e nem a Caçadora B-15 (Wunmi Mosaku) sabem quem ele é". Foi em Loki que os fãs puderam ver Kang, O Conquistador, o novo grande vilão do MCU interpretado por Jonathan Majors (Creed III).

3 de 3 Na produção da Disney+, Tom Hiddleston e Owen Wilson contracenam juntos como Loki e Mobius — Foto: Reprodução/IMDb Na produção da Disney+, Tom Hiddleston e Owen Wilson contracenam juntos como Loki e Mobius — Foto: Reprodução/IMDb

Tudo sobre Echo

Já em Echo, o seriado servirá para aprofundar a história de Maya Lopez, uma guerreira de origem indígena que lidera a gangue de super-vilões Tracksuit Mafia. A personagem apareceu pela primeira vez na série do Gavião Arqueiro (2021), sendo interpretada por Alaqua Cox. No episódio, a líder buscava vingança contra o herói protagonista Clint Barton (Jeremy Renner). Cox, assim como a personagem, é surda e possui uma perna protética. Ela também é descendente do grupo indígena Menominee.

Na nova série, Maya busca se reconectar com sua herança cultural retornando ao lugar onde nasceu, além de tentar esquecer seu passado criminoso. Foram confirmados no elenco Chaske Spencer (franquia Crepúsculo), Tantoo Cardinal (Dança com os Lobos), Devery Jacobs ( Reservation Dogs), Cody Lightning (A Ponta de um Crime), Graham Greene (The Last of Us) e Zahn McClarnon (Doutor Sono).