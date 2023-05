The Crown: o que sabemos até agora sobre a 6ª temporada da série

The Crown foi lançada em 2016 no catálogo da Netflix e desde sua estreia se tornou uma das séries mais bem-sucedidas do streaming. Segundo a plataforma, a sexta e última temporada chega ainda este ano, mas até o momento uma data ainda não foi anunciada. Criada por Peter Morgan (A Outra), a trama acompanha a trajetória pessoal e política da Rainha Elizabeth II.

O drama britânico trouxe grandes nomes do cinema ao longo das suas cinco temporadas como, Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson, Jonathan Pryce, entre outros. Para a nova fase, algumas imagens dos atores já foram divulgadas, incluindo do jovem Príncipe William e Kate Middleton. Veja, a seguir, qual será a história e os atores da sexta temporada.

2 de 4 The Crown é uma das séries mais famosas e caras da Netflix e narra a história do reinado da Rainha Elizabeth II — Foto: Divulgação/Netflix The Crown é uma das séries mais famosas e caras da Netflix e narra a história do reinado da Rainha Elizabeth II — Foto: Divulgação/Netflix

📝Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O que esperar da 6ª temporada de The Crown?

Na quinta temporada da série, durante a década de 1990, a Família Real enfrenta um dos maiores desafios: o embate com a opinião pública sobre a relevância da monarquia no Reino Unido. É neste cenário que a Rainha Elizabeth II (Imelda Staunton) está prestes a completar quarenta anos de reinado, numa sociedade em constante transformação. Tanto em relação à ordem mundial, como o colapso da União Soviética, até questões familiares, como o divórcio do Príncipe Charles (Dominic West) e a Princesa Diana (Elizabeth Debicki), em 1996.

Já na sexta season, os fãs da série poderão esperar uma sequência focada na princesa Diana, logo após ser convidada para passar as férias na França, com o empresário Mohamed Al-Fayed (Salim Daw) onde a temporada anterior se encerra. Outros acontecimentos que serão abordados envolvem sua morte após ser perseguida por paparazzis, bem como o início do relacionamento do Príncipe William (Ed McVey) com a plebeia Kate Middleton (Meg Bellamy), tudo isso com episódios se estendendo até o começo dos anos 2000.

3 de 4 A atriz Elizabeth Debicki interpreta a Princesa Diana na quinta temporada de The Crown — Foto: Divulgação/Netflix A atriz Elizabeth Debicki interpreta a Princesa Diana na quinta temporada de The Crown — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco

Nesta nova e última sequência, o elenco principal do drama histórico inglês permanece o mesmo da última temporada. Com Imelda Staunton (Downton Abbey - O Filme) no papel da Rainha Elizabeth II e Jonathan Pryce (Game of Thrones) interpretando o Príncipe Philip, o atual elenco de The Crown reúne nomes como Lesley Manville (Sra. Harris vai a Paris) dando vida à Princesa Margaret, Dominic West (Colette) vivendo o Príncipe Charles e Elizabeth Debicki (Tenet) como a Princesa Diana.

Além disso, novos artistas serão apresentados, são eles Rufus Kampa (First Date) como o Príncipe William adolescente, Ed McVey (Where Loyalty Lies) interpretando o mesmo personagem na versão adulta, e a novata Meg Bellamy no papel de Kate Middleton.

4 de 4 Meg Bellamy e Ed McVey interpretam, respectivamente, a plebeia Kate Middleton e o Príncipe William — Foto: Divulgação/Netflix Meg Bellamy e Ed McVey interpretam, respectivamente, a plebeia Kate Middleton e o Príncipe William — Foto: Divulgação/Netflix

Assista: seis truques da Netflix que valem a pena usar