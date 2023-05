The Lord of the Rings: Gollum já é o jogo com pior avaliação em 2023

The Lord of the Rings: Gollum, novo game de Senhor dos Anéis focado no antigo portador do Um Anel, foi lançado nesta quinta-feira (25) e rapidamente se tornou o game com pior avaliação de 2023. O título, desenvolvido pela Daedalic Entertainment e publicado pela Nacon, está com média 38 no site Metacritic e 42 no OpenCritic, amargando o último lugar em ambos os sites agregadores de análises.

1 de 1 The Lord of the Rings: Gollum tem piores avaliações do ano após seu lançamento — Foto: Reprodução/PlayStation Blog The Lord of the Rings: Gollum tem piores avaliações do ano após seu lançamento — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

👉 Quais são os 10 melhores jogos na sua opinião? Opine no Fórum do TechTudo

O site Metacritic reúne análises de vários sites da imprensa especializada de games e, dentre os 296 títulos listados neste ano, The Lord of the Rings: Gollum ocupa as duas últimas posições. A versão do game para PlayStation 5 (PS5) guarda a posição de pior avaliação, com média 38 baseada em 21 análises de críticos. Já a versão PC tem uma média ligeiramente maior com nota 43 baseada em 12 reviews.

No OpenCritic, que também agrega análises com um sistema de média diferente do Metacritic, o game está na última posição em 213º, com nota 42. As versões para outros consoles não possuem análises o bastante para contar com uma média no Metacritic.

A aventura de The Lord of the Rings: Gollum traz uma história original que acompanha a jornada de Gollum para fugir de Mordor e partir em busca de seu precioso anel do poder. O game é baseado nos livros do autor J.R.R. Tolkien e conta com personagens famosos como Gandalf, O Cinzento, e o rei elfo Thranduil na história.

A jogabilidade é focada em furtividade, já que Gollum não é um guerreiro, mas é capaz de executar inimigos desatentos para sobreviver. O personagem também passa o jogo dividido entre duas personalidades: o ardiloso Gollum e o inocente Sméagol, com um sistema de escolhas baseado no que cada um deles faria.