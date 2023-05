The Lord of the Rings Gollum: veja gameplay e requisitos do game

The Lord of the Rings: Gollum é um novo jogo de aventura da Daedalic Entertainment baseado na série de livros O Senhor dos Anéis. Na história, Gollum, o antigo portador do "Um Anel", partirá em uma jornada para tentar recuperar o artefato. O protagonista passará por cenários icônicos da Terra Média e encontrará personagens famosos em sua aventura, enquanto é obrigado a lidar com suas duas personalidades.

1 de 2 The Lord of the Rings: Gollum traz um game focado em furtividade com um dos personagens mais marcantes dos livros de O Senhor dos Anéis — Foto: Reprodução/Steam The Lord of the Rings: Gollum traz um game focado em furtividade com um dos personagens mais marcantes dos livros de O Senhor dos Anéis — Foto: Reprodução/Steam

👉 Jogos de Xbox One rodam no Xbox One S? Veja no Fórum do TechTudo

História

The Lord of the Rings: Gollum se passa alguns anos antes de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel. A trama se baseia nos eventos ocorridos após Gollum ter perdido o Um Anel, uma ferramenta de poder imensurável do senhor das trevas Sauron. Com um grande foco em narrativa, a aventura conta sobre como Gollum conseguiu escapar de Mordor e da demoníaca aranha Shelob, a prisão do rei elfo Thranduil na Floresta Sombria e mais. Em seu caminho, o protagonista encontrará personagens que fãs da franquia reconhecerão, como Gandalf, além de novos rostos criados especialmente para o jogo.

O personagem de Gollum terá uma particularidade, pois, devido à exposição ao artefato, sua mente se tornou fragmentada entre duas personalidades: a criatura ardilosa e egoísta Gollum e o inocente e amistoso Sméagol. Em vários momentos do jogo será possível ouvir diálogos entre Gollum e Sméagol, além de ocasionalmente ser preciso escolher qual caminho tomar. Um ponto curioso é que normalmente há uma noção de certo e errado na escolha, porém o certo nem sempre será a opção que garante a melhor situação para o personagem.

Gameplay

2 de 2 Em The Lord of the Rings: Gollum o protagonista não tem força o bastante para combate direto, mas pode eliminar inimigos com abates furtivos — Foto: Reprodução/Steam Em The Lord of the Rings: Gollum o protagonista não tem força o bastante para combate direto, mas pode eliminar inimigos com abates furtivos — Foto: Reprodução/Steam

O uso do Um Anel por Gollum durante anos lhe garantiu habilidades especiais como maior longevidade de vida, agilidade excepcional e força para estrangular inimigos. No entanto, o personagem é relativamente frágil e não resistiria a um combate direto contra inimigos, o que cria uma jogabilidade focada em furtividade. Jogadores terão que usar as sombras para se locomover e apenas eliminar inimigos quando estiverem sozinhos e vulneráveis. A gameplay focado em stealth é bastante semelhante ao do game Styx: Master of Shadows.

Boa parte das fases apresentará também múltiplas rotas com exploração, apesar do jogo ser essencialmente linear. Gollum pode escalar ao se segurar em falhas e relevos nas paredes e se mover por certas superfícies porosas, semelhante a jogos como Uncharted 4: A Thief's End e Tomb Raider. Em certos momentos haverá oportunidades para escolher caminhos que entram em confronto com inimigos ou desviam deles utilizando a escalada.

Requisitos mínimos