The Office vai ganhar remake com protagonista mulher no Prime Video

A premiada e popular série The Office vai ganhar uma nova versão com uma protagonista feminina. A novidade foi divulgada nesta terça-feira (30) pela Amazon Prime Video , que será a responsável pela produção australiana do remake da sitcom. A atriz e comediante Felicity Ward (Wakefield) é a escolhida para o papel principal, que anteriormente já foi ocupado por Steve Carell (versão norte-americana e Ricky Gervais (versão inglesa).

O remake da franquia tem previsão de estreia para 2024 no streaming e estará disponível em mais de 240 países e territórios. As filmagens começarão em junho, em Sydney, Austrália, e durarão oito semanas.

Na trama, ambientada em uma época pós-pandêmica, Ward dará vida à Hannah Howard, a diretora administrativa da empresa de embalagens Flinley Craddick. Ao ser informada de que a filial fechará e sua equipe passará a atuar de forma remota, a protagonista não aceita muito bem a decisão de seus superiores e começa a fazer promessas que dificilmente conseguirá cumprir para unir todos do escritório. Também atuarão na série Edith Poor (Ataque dos Cães), Steen Raskopoulos (Feel Good), Shari Sebbens (Thor : Amor e Trovão) e Josh Thomson (Como Agradar uma Mulher).

A executiva sênior de desenvolvimento do Prime Video Australia Sarah Christie comemora a notícia. Para ela, "é uma honra continuar o legado de comédia internacional de The Office localmente [...]. Mal podemos esperar para que o público conheça Hannah Howard, a primeira chefe feminina do seriado".

Criada por Ricky Gervais e Stephen Merchant, em 2001, a primeira versão da sitcom foi produzida no Reino Unido e exibida até 2003. Já a segunda adaptação para a televisão foi realizada nos Estados Unidos e teve Steve Carell, John Krasinski e Rainn Wilson no elenco. No ar entre 2005 e 2013, até hoje é considerada um enorme sucesso entre o público e a crítica especializada.

