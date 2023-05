The Outlast Trials: gameplay e requisitos do jogo de terror multiplayer

The Outlast Trials é um novo game na franquia de jogos de terror em primeira pessoa, mas agora com um foco no multiplayer. Os jogadores terão a opção de jogar sozinhos ou com um grupo de até 4 amigos, sendo preciso realizar testes violentos e sobreviver contra pessoas alteradas e monstruosas. O game, assim como seus antecessores, é desenvolvido pela Red Barrels .

O título está com seu lançamento planejado para o final do ano e planeja criar possíveis versões para consoles no futuro. Atualmente, The Outlast Trials está disponível em acesso antecipado pelo Steam por R$ 88,99 e pela Epic Games Store por R$ 80,99.

1 de 2 The Outlast Trials leva a série de terror em uma nova direção com foco em multiplayer para até 4 pessoas — Foto: Reprodução/Steam The Outlast Trials leva a série de terror em uma nova direção com foco em multiplayer para até 4 pessoas — Foto: Reprodução/Steam

👉 Quais são os melhores jogos de terror offline para Android? Comente no Fórum TechTudo

História

The Outlast Trials é uma espécie de Prequel de Outlast, que se aprofunda por dentro da Murkoff Corporation e seus testes com cobaias humanas durante o período da Guerra Fria. O nome da empresa deverá ser familiar para fãs da série, já que ela foi a responsável pelo asilo do primeiro jogo e as torres de rádio em Outlast 2. A empresa promete liberdade para aqueles que conseguirem sobreviver a seus testes, mas não parece ser uma boa confiar nessa promessa. Os protagonistas serão personagens criados pelo próprio jogador com algumas opções de customização.

Gameplay

A jogabilidade de The Outlast Trials é bem semelhante a dos outros games da série. Usuários se movimentam em primeira pessoa e precisam evitar os humanos monstruosos que encontram em seu caminho. Em cada mapa, o usuário precisará cumprir objetivos como encontrar itens e ligar geradores, isso enquanto evita os inimigos. Não é possível enfrentar as ameaças diretamente, então sua única defesa é andar no escuro sem fazer barulho ou usar esconderijos como armários e barris. É possível correr e pular obstáculos para tentar escapar, assim como jogar itens no cenário para distrair inimigos.

2 de 2 Em The Outlast Trials as sombras serão suas aliadas provendo proteção para escapar de terríveis inimigos — Foto: Reprodução/Steam Em The Outlast Trials as sombras serão suas aliadas provendo proteção para escapar de terríveis inimigos — Foto: Reprodução/Steam

Os ambientes do jogo são bem escuros e em certos momentos será preciso usar um óculos de visão noturna para enxergar. Ele funciona por tempo limitado com baterias, as quais podem ser encontradas espalhadas pelas fases, algo já tradicional da série. Alguns inimigos atacam com um gás que causa alucinações, como o Skinner Man, que pode matar o jogador caso não consiga fugir dele ou tomar um antídoto. As fases contam com elementos de terror psicológico, através de missões que causam desconforto e cenários repletos de manequins e bonecos animatrônicos.

No multiplayer, há um sistema de chat de voz por proximidade no qual é possível ouvir seus companheiros se estiverem perto. Em alguns momentos, é preciso contar com a ajuda de outros jogadores para realizar certas ações no jogo. Ao fim de cada partida, os usuários são avaliados com uma nota e ganham pontos de experiência para adquirir habilidades que ajudarão nas partidas seguintes, como enxergar inimigos através das paredes.

Requisitos mínimos

The Outlast Trials - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Performance: 720p / Low / 30 FPS / sem Ray Tracing 1080p / High / 60 FPS / sem Ray Tracing Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i7-3770 ou AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 2600X Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 650 Ti 2GB ou Radeon R7 360 2GB Geforce GTX 1660 6GB ou Radeon RX Vega 56 8GB DirectX: 11 12 Rede: Conexão de internet banda larga Conexão de internet banda larga Armazenamento: 40 GB de espaço disponível 40 GB de espaço disponível