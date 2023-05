TikTok vai acabar no dia 30 de junho? Entenda rumor sobre a rede social

O TikTok vai sair do ar? A rede social, apesar de bastante popular, tem sido centro de algumas polêmicas recentes. Após correr risco de banimento nos Estados Unidos por vazamentos de dados, alguns internautas acreditam que a rede de vídeos está com os dias contados também no Brasil. Esse fim, inclusive, já teria até data marcada: o dia 30 de junho deste ano. Contudo, tudo não passa de uma confusão.

Isso porque a ByteDance, empresa responsável pelo aplicativo, anunciou, na última sexta-feira (26), que tiraria sim um app do ar neste dia – o Helo, uma rede social "irmã" do TikTok. Até agora, nada foi dito sobre um possível fim do TikTok em si. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.

O fim do Helo app

Disponível no Brasil desde 2018 para celulares Android e iPhone (iOS), o Helo é uma mistura de Facebook com Pinterest. A rede social "irmã" do TikTok permite o compartilhamento de fotos, textos, memes, além de fazer links de publicações direto no WhatsApp. O app chegou ao seu ápice de popularidade em 2021, quando ficou no top 10 entre as redes sociais mais baixadas da Google Play Store.

No comunicado oficial divulgado pela ByteDance na última sexta-feira (26) sobre o fim do app, a empresa agradeceu aos usuários pelo apoio e informou que pretende encerrar as atividades no dia 30 de junho, mas, neste momento, já não é mais possível baixar o aplicativo nas lojas digitais. O TechTudo tentou baixar o app tanto na App Store quanto na Google Play Store e não conseguiu encontrá-lo em nenhum dos sistemas operacionais.

A ByteDance não informou os motivos pelos quais decidiu encerrar as atividades no app, que acumula mais de 50 milhões de downloads. Ao que tudo indica, a opção está relacionada à ascensão do Lemon8, nova rede social da empresa que vem ganhando popularidade no mundo inteiro, ainda que esteja em sua fase de testes. Ainda não há previsão em relação a quando o Lemon8 será disponibilizado no Brasil.

No LinkedIn, rede social voltada para fins profissionais, os efeitos do encerramento das atividades se mostraram bem negativos. Desde o anúncio oficial, diversos relatos sobre demissões em massa começaram a surgir. De acordo com os posts, mais de 50 pessoas perderam seus empregos por conta da decisão.

E o TikTok vai acabar?

Embora a ByteDance também seja dona de aplicativos como o TikTok e o CapCut, não há indícios de que outras plataformas da empresa também serão encerradas no Brasil. Por ora, apenas o Helo será tirado do ar no dia 30 de junho. Também não há novidades sobre o caso do banimento do TikTok nos Estados Unidos.

