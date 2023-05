Twitter fora do ar? Usuários relatam instabilidade na rede social hoje

O Twitter está fora do ar nesta segunda-feira (1). Segundo relatos de usuários, a versão web da rede social não carrega e não é possível fazer login. O Downdetector, plataforma que monitora instabilidades de aplicativos e serviços, apontou 211 notificações às 17h11 (horário de Brasília). No entanto, o funcionamento do app acontece normalmente em celulares Android e iPhone (iOS).