Último episódio de Succession: veja data, horário e o que esperar

Succession , série do HBO Max , chega ao fim no próximo domingo (28) em sua quarta temporada. A transmissão acontece às 22h no canal da HBO e no HBO Max. O episódio "With Open Eyes" (De Olhos Abertos, em tradução livre) definirá a trajetória dos irmãos Roy. Após um evento traumático ocorrido anteriormente na temporada, resta saber como eles estarão no controle da empresa do patriarca Logan Roy (Brian Cox).

A criação do showrunner Jesse Armstrong (Peep Show) conquistou 13 vitórias no Emmy Awards, incluindo Melhor Série de Drama. De acordo com o IMDb, Succession acumulou 185 indicações e 105 vitórias em premiações. Para acompanhar o que reserva o último episódio da série, confira a seguir.

Em Succession o magnata Logan Roy interpretado por Brian Cox precisa decidir quem será seu sucessor em um grande conglomerado de mídia

O que esperar do último episódio? (contém spoilers)

Nos capítulos anteriores, Shiv descobre que está grávida, mas mesmo assim quer estar ativa nos negócios da família. Outra descoberta impactante é um documento no cofre de Logan que, supostamente, deixa o controle da Waystar RoyCo para Kendall. Ao mostrar o papel para os irmãos, o clima entre eles fica acirrado, pois acreditam que a escritura não é verdadeira. De acordo com o plano de sucessão, o próximo líder da empresa teria de ser um Diretor de Operações, cargo este pertencente a Roman.

Kendall é um dos filhos do meio de Logan Roy e seu possível sucessor na empresa de mídia Waystar RoyCo

Outro momento de impacto na reta final da série é o apoio prestado por Roman ao candidato à presidência Jeryd Mencken (Justin Kirk), um político republicano alinhado à extrema-direita -- o personagem apareceu na terceira temporada. Mencken buscava uma aliança com Logan para as eleições. Se vencesse, ele poderia favorecer o canal de televisão American Television Network, pertencente a Waystar RoyCo, em decisões editoriais.

Com a vitória de Mencken para a presidência dos Estados Unidos, uma convulsão social é causada no país e os irmãos Roy estão na mira. No penúltimo episódio, a família enfrentou um protesto durante o funeral de Logan. Durante a confusão, Roman não conseguiu discursar durante a cerimônia, de tão abalado que estava com a morte do pai e com o acordo feito com Mencken. Ele acabou agredido por manifestantes quando saiu do local.

Roman está mentalmente arruinado após ter recebido a notícia da morte do pai no quarto episódio

Já no teaser do décimo e último episódio, os irmãos Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin), Siobhan "Shiv" (Sarah Snook) e Connor Roy (Alan Ruck) ainda estão abalados com a morte do pai, Logan. Com as relações fraternais afetadas devido a iminente disputa pelo controle do conglomerado midiático Waystar RoyCo, os irmãos agora devem se unir para tomar as decisões acerca do bem da companhia de uma forma similar ao "jeito Logan" de comandar.

Agora, resta saber como a família vai se reunir para resolver seus problemas na Waystar RoyCo. Roman está mental e fisicamente arruinado, e Kendall precisa resolver suas discordâncias com a irmã Shiv, ainda em período de gestação. Outra dúvida importante é se Connor, o filho mais velho de Logan, terá maior participação neste último episódio, apesar da morte do pai ter ocorrido bem no dia do seu casamento.

Confira o trailer do episódio final de Succession

