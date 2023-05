Últimos episódios de Manifest chegam na Netflix na sexta; o que esperar

Os episódios finais de Manifest , série de drama sobrenatural criada por Jeff Rake, chegam à Netflix na próxima sexta-feira (2). Ao todo, serão dez novos episódios que encerram a quarta temporada do show, dividida previamente em duas partes. Lançada em 2018, Manifest conta a história dos passageiros do voo 828, que após sumirem misteriosamente por mais de cinco anos, reaparecem como se nada tivesse acontecido.

Originalmente transmitida pela NBC, a série cancelada em 2021 foi resgatada pela Netflix para uma temporada final, após o apelo dos fãs. Protagonizada por Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond) e Josh Dallas (Once Upon a Time), espera-se que aconteça um desfecho para diversos mistérios apresentados ao longo da trama e finalmente esclareça o que aconteceu no voo 828 da Montego Air.

2 de 2 Melissa Roxburgh e Josh Dallas são os protagonistas da série Manifest — Foto: Reprodução/IMDb Melissa Roxburgh e Josh Dallas são os protagonistas da série Manifest — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Manifest

O seriado gira em torno dos protagonistas Ben (Josh Dallas) e Michaela Stone (Melissa Roxburgh), irmãos que, ao voltarem de suas férias na Jamaica, decidem embarcar em um voo diferente do restante da família. Ao lado de Cal (Jack Messina), o filho de Ben, eles enfrentam uma turbulência no meio do caminho e, ao aterrissarem no aeroporto, descobrem que mais de cinco anos transcorreram fora do avião.

Após o choque inicial e enquanto lidam com familiares e amigos que seguiram suas vidas, os personagens se veem acometidos por estranhas premonições. Ao lado de outros passageiros, que também são guiados pelos “chamados”, eles tentam descobrir o que de fato aconteceu na viagem. Para isso, seguem pistas cada vez mais misteriosas e correm contra o tempo, após descobrirem que todos os tripulantes têm uma data para morrer: 2 de junho de 2024.

O que esperar dos episódios finais

A primeira metade da quarta temporada do show deixou muitas tramas em aberto que devem ser respondidas nos episódios finais. A principal delas diz respeito à “data da morte” dos passageiros. Afinal, como descobrimos nos dez episódios iniciais, 2 de junho de 2024 é, na verdade, a data do apocalipse, quando toda a humanidade irá morrer.

Embora Cal (Ty Doran, na quarta temporada) tenha se revelado como a única pessoa com poderes para salvá-los, Angelina (Holly Taylor), que também usou a energia da Safira Ômega, está do lado oposto da balança. Após abrir uma fissura vulcânica devastadora, ela parece ser a responsável por conduzir a humanidade para o juízo final.

Segundo Jeff Rake, os episódios finais de Manifest começam alguns meses após esses eventos, em um momento que os tripulantes do voo estão sendo ainda mais perseguidos pelo Registro. Além disso, de acordo com a sinopse oficial da segunda parte, “um acidente misterioso oferece avisos sinistros em escala bíblica, o que irá comprometer ainda mais a existência de todos os passageiros”.

Vale lembrar que a primeira parte do show terminou com o sacrifício de Zeke (Matt Long) para salvar Cal, então é certo que também precisaremos lidar com uma Michaela sofrendo pela morte do marido. Apesar disso, a sinopse ainda aponta que ela vai se unir a Jared (J.R. Ramirez), seu antigo namorado, para encontrar maneiras de identificar os chamados. Por outro lado, Ben e Saanvi (Parveen Kaur) tentam colaborar com as autoridades do Registro, mas isso só leva a resultados terríveis para o passageiros.

Veja o trailer da segunda parte da quarta temporada de Manifest

