União Europeia alerta Apple sobre limitar cabos USB-C no iPhone 15

Uma suposta tentativa da Apple para limitar o uso de cabos USB-C em iPhones foi advertida pela União Europeia. Segundo analistas, a empresa da maçã teria cogitado a implementação de um chip autenticador que reduziria a velocidade de carregamento em componentes que não fossem de fabricação própria. O rumor surgiu após indícios apontarem que a fabricante apresentaria, ainda neste ano, um modelo de iPhone 15 com a entrada do tipo C. A reformulação prevista para a nova linha estaria em conformidade com a lei de padronização dos carregadores aprovada no ano passado pelo bloco econômico.