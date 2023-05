Wartales: veja história, gameplay e requisitos do RPG medieval

Wartales é um jogo de RPG com elementos táticos e de sobrevivência, ambientado em um mundo medieval destruído por guerras e doenças. O game faz com que os jogadores liderem uma equipe de mercenários, com uma gameplay baseada em combates de turnos, seja no modo solo ou em cooperativo com até quatro integrantes. Wartales é desenvolvido pela Shiro Games, também responsável pelo RTS Northgard.