Weird West: história, gameplay e requisitos do jogo de faroeste sombrio

Weird West é um jogo de ação e RPG desenvolvido pela WolfEye Studios, produtora dos cocriadores de Dishonored e Prey , e publicado pela Devolver Digital . O game se passa em uma versão alternativa e sombria do Velho Oeste com tiroteios, magia e maldições. A história é vista através do olhar de cinco personagens, com histórias que parecem distintas, mas com destinos que estão interligados.

1 de 3 Weird West traz uma versão sombria do Velho Oeste com tiroteios, magia e cinco diferentes histórias para acompanhar — Foto: Reprodução/Steam Weird West traz uma versão sombria do Velho Oeste com tiroteios, magia e cinco diferentes histórias para acompanhar — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual o melhor jogo inspirado por um desenho dos anos 90? Opine no Fórum do TechTudo

História

Weird West inicia mostrando misteriosas figuras encapuzadas que parecem ter o poder de enviar sua consciência para o corpo de diferentes pessoas, mas sem revelarem seus reais motivos. No controle de uma dessas figuras, o jogador irá viver cinco histórias diferentes de heróis incomuns no Velho Oeste.

Cada um dos protagonistas terá que passar por grandes provações entre bandidos, criaturas fantásticas e monstros devoradores de carne, enquanto tomam decisões que afetam uma longa cadeia de eventos. As escolhas tomadas são importantes em Weird West, de forma que as ações tomadas em uma história geram consequências para a próxima.

Gameplay

Weird West tem jogabilidade de um game de ação tradicional, com movimento no analógico esquerdo ou teclado e mira no analógico direito ou mouse. A câmera acompanha a ação de uma visão aérea um pouco distante do personagem. O jogador passa boa parte do game explorando áreas limitadas, como cidades, fazendas e acampamentos em busca de itens úteis e conversando com personagens.

Ao decidir sair de uma dessas áreas, o jogador tem acesso a um mapa onde pode definir seu próximo destino. A viagem pode ser interrompida por eventos aleatórios como ataques de coiotes, monstros ou criminosos pelo caminho. Há também pequenos trechos de história que podem ser encontrados entre as viagens.

2 de 3 Os combates de Weird West trazem bastante ação para o jogo e usuários podem optar por não matar certos personagens — Foto: Reprodução/Steam Os combates de Weird West trazem bastante ação para o jogo e usuários podem optar por não matar certos personagens — Foto: Reprodução/Steam

Ao encontrar inimigos, o jogador pode usar suas armas para atirar ou contar suas com habilidades especiais, entre elas a possibilidade de deixar a ação em câmera lenta enquanto mergulha no ar e dispara. Há várias habilidades para desbloquear com cada uma das armas do jogo, para isso o personagem deve ganhar pontos de experiência e subir de nível.

Há também mecânicas de furtividade caso os oponentes ainda não tenham sido alertados sobre sua presença, como nocautear inimigos e carregar seus corpos inconscientes. O jogo oferece ainda opções não letais que permitem prender foras da lei ao invés de matá-los. As decisões sobre matar ou não certos personagens podem ter repercussões que se refletem nas histórias dos personagens.

3 de 3 Através de sua jornada em Weird West será possível desbloquear novas habilidades ao subir de nível — Foto: Reprodução/Steam Através de sua jornada em Weird West será possível desbloquear novas habilidades ao subir de nível — Foto: Reprodução/Steam

O jogo recebeu recentemente a nova versão Weird West: Definitive Edition. O título trouxe o game para os consoles da nova geração PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S com suporte a visuais 4K e taxa de quadros a 60 fps. Esta versão será uma atualização gratuita para quem já possui o game no PlayStation 4 (PS4) e Xbox One. Além do Xbox Game Pass o jogo está disponível também em uma versão de testes Trial na PS Plus Deluxe.

Requisitos mínimos