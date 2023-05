WhatsApp: 5 funções em testes no app que você precisa conhecer hoje

Vale lembrar que anda não há data prevista para o lançamento oficial e também não é possível afirmar se esses novos recursos serão, de fato, disponibilizados pelo mensageiro. A seguir, confira cinco recursos do WhatsApp que estão em testes e você precisa conhecer.

1. Menu para criar stickers no app

Ao que tudo indica, o WhatsApp para iPhone (iOS) deve receber uma atualização com uma nova opção para criar figurinhas de forma nativa pelo mensageiro. Em uma captura de tela divulgada pelo site especializado, é possível ver a aba "Nova figurinha" nos anexos de uma conversa, logo abaixo da seção que permite criar enquetes no mensageiro.

De acordo com o portal WABetaInfo, a nova ferramenta usa o recurso Live Objects, disponibilizado na atualização do iOS 16, para funcionar. Com a função, é possível selecionar e copiar um determinado objeto de uma foto, e, ao colar o item no WhatsApp, ele é convertido em um sticker de maneira automática.

Ainda segundo o site, não foram divulgados muitos detalhes sobre como a ferramenta deve funcionar, mas é esperado que ela permita que o usuário abra uma foto da galeria e possa editá-la pelo mensageiro. Como lembrado pelo próprio portal, o WhatsApp já permite criar stickers personalizados na versão web e no app para desktop, mas o novo recurso deve oferecer formas adicionais de edição pelo celular.

2. Novo menu de emojis na versão web

A versão web do mensageiro também deve ficar de cara nova. Segundo o site especializado, o WhatsApp está trabalhando em um novo design para o menu e o painel de exibição de emojis, que devem ficar mais compactos e com um desenho mais próximo ao padrão das versões para celulares.

Atualmente, o menu e o painel de emojis ficam posicionados um ao lado do outro, e podem ser acessados a partir do canto inferior esquerdo, ao lado da caixa de texto. Mas, ao que parece, o WhatsApp está querendo modificar a disposição das ferramentas.

Em um print divulgado pelo WABetaInfo, é possível ver a tela do WhatsApp Web aberta no navegador com o painel de emojis no lado direito. Além disso, as carinhas também devem deixar de ocupar toda a parte inferior do display, como acontece agora, e passarão a ser exibidas em uma versão mais compacta, que deve facilitar a visualização.

O mesmo acontece com o menu que, apesar de continuar posicionado no mesmo local, também deve ficar menor. Atualmente, os itens do menu são exibidos em grandes ícones coloridos, mas eles devem ficar concentrados em uma única janela, e em escala menor, segundo o portal.

3. Opção para recuperar senha da criptografia de ponta a ponta

Em 2021, o WhatsApp anunciou a possibilidade de proteger os backups das conversas do mensageiro com criptografia de ponta a ponta. Ao optar pelo recurso, o usuário deveria formular uma nova senha, que seria solicitada quando ele tentasse recuperar o backup ao instalar o WhatsApp em um novo aparelho, por exemplo. No entanto, caso o usuário esquecesse a senha, não seria possível recuperar os chats.

Nesse sentido, segundo o site especializado, o WhatsApp estaria trabalhando em uma nova ferramenta para permitir que usuários que ativaram o recurso pudessem verificar a senha que foi cadastrada ao habilitarem o serviço. Ainda não seria permitido modificar a senha, mas o recurso pode funcionar como um lembrete para que o usuário confirme se o código está correto - algo similar ao que já acontece com quem ativou a verificação de duas etapas no mensageiro.

4. Nova forma de reagir a mensagens

Em outra atualização flagrada pelo site especializado, o WhatsApp testa uma nova maneira de reagir às mensagens recebidas pela plataforma. Um pequeno vídeo divulgado pelo portal mostra como funcionaria o recurso, que seria bastante similar às reações de mensagens no Direct no Instagram.

Ao dar um toque duplo sobre a mensagem, um emoji de joinha apareceria sobre ela, tornando as reações no mensageiro ainda mais simples - com a funcionalidade, não seria necessário pressionar a mensagem para escolher o emoji desejado, por exemplo. No entanto, pelo que foi apurado pelo portal, o emoji de joinha seria o padrão, e aparentemente não seria possível trocá-lo por outra carinha.

5. Recurso ‘tipo iPhone’ no Android

Em outro print flagrado pelo site especializado, é possível ver que o WhatsApp possivelmente está trabalhando em um novo design para o app do mensageiro no Android. Ao analisar as capturas de tela disponibilizadas pelo portal, percebe-se que o menu que aparece quando selecionamos uma mensagem no app está de cara nova, com um desenho semelhante ao do iPhone.

De acordo com o site, já que o novo painel teria sido realmente inspirado no estilo do menu do sistema operacional da Apple. O novo design já estaria em desenvolvimento e pode ser disponibilizado em breve.

