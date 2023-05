WhatsApp agora permite proteger conversas com senha; veja como fazer

O WhatsApp ganhou hoje (15) a possibilidade de colocar senha em conversas específicas no mensageiro. Disponível para Android e iPhone ( iOS ), o recurso era bastante aguardado e funciona como uma camada de proteção adicional a chats que tenham conteúdos sensíveis ou sejam muito pessoais. Com a novidade - que foi oficialmente anunciada pelo CEO da Meta , Mark Zuckerberg, em seu canal oficial -, tanto o nome do remetente, quanto o conteúdo do diálogo em si serão ocultados de quem não tiver a senha.

Vale dizer que a novidade foi liberada nesta segunda-feira (15) e deve chegar a toda a base de usuários nas próximas semanas. A seguir, veja como proteger com senha conversas específicas do WhatsApp.

A novidade funciona assim: ao proteger um chat específico com senha, ele sai da caixa de entrada usual e passa a ficar na pasta "Conversas protegidas", que fica fixada no topo da tela, logo acima das arquivadas. Para acessá-la, é preciso fazer reconhecimento biométrico, pela digital ou face, ou digitar a mesma senha usada para bloquear o celular. O WhatsApp pretende, nos próximos meses, adicionar a opção de usar códigos diferentes do de bloqueio.

Quando uma conversa for protegida com senha no WhatsApp, as notificações dela não serão desativadas, mas sim terão o seu conteúdo e o nome do remetente ocultos da tela de bloqueio. Assim, caso alguém pegue o seu celular, mas não tenha biometria cadastrada, essa pessoa não conseguirá acessar o chat protegido.

O recurso serve como uma proteção adicional ao WhatsApp, aumentando as possibilidades de privacidade dos usuários no app. Para usá-lo, é preciso que o seu aplicativo esteja devidamente atualizado. Siga os passos abaixo:

Abra a loja de apps do seu celular (Google Play Store para Android, e App Store para iPhone) e, na aba de pesquisa, busque por "WhatsApp"; Caso haja uma atualização disponível, toque em "Atualizar". Se não houver um update para fazer, é preciso aguardar que a versão seja liberada para você; Você pode também ativar as atualizações automáticas de aplicativos no celular. Confira um tutorial ilustrado aqui.

Como colocar senha em conversas no WhatsApp?

Com o seu aplicativo devidamente atualizado, abra o WhatsApp e selecione a conversa que deseja proteger com senha; Toque sobre o nome do contato para abrir as informações do chat; Role a página até encontrar a opção de proteção por senha e habilite-a. Pronto, agora toda vez que você quiser abrir a conversa, precisará ir na aba de chats protegidos.

