WhatsApp ganha nova central de segurança para usuários; saiba mais

Tem como bloquear uma pessoa no WhatsApp e ela não saber?

A nova central de segurança do WhatsApp não é uma nova função, mas sim uma página com dicas de segurança e sugestões de funções que podem aumentar a privacidade no app. É possível, por exemplo, conferir guias com dicas de como identificar golpes, e ainda descobrir funções para evitar que contatos indesejados falem com você.