WhatsApp ganha novas funções em enquetes e outras novidades; saiba tudo

O WhatsApp anunciou hoje (5) novos recursos para enquetes e também para compartilhamento de mensagens no app, disponível para Android e iPhone (iOS). Entre as novidades, estão, por exemplo, a criação de pesquisas com voto único, busca filtrada por enquetes nas conversas e também acompanhamento de seus resultados. Com a atualização, será possível também compartilhar documentos e mensagens com legendas. As novidades serão disponibilizadas gradualmente para todos os usuários. Nas linhas a seguir, saiba tudo sobre os novos recursos do WhatsApp.=