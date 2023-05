Xbox Games Showcase e Starfield Direct ganham data e hora; saiba assistir

O Xbox Games Showcase e o Starfield Direct tiveram data e horário anunciados pela Microsoft nesta quarta-feira (3). Segundo a empresa, os eventos serão transmitidos em sequência no dia 11 de junho, a partir das 14h (horário de Brasília). Nas apresentações, serão reveladas novidades sobre jogos do Xbox Series X e Xbox Series S -- tanto produzidos por estúdios internos quanto parceiros -- e algumas surpresas. Além disso, também haverá uma exibição voltada para Starfield, o aguardado RPG da Bethesda . Veja, a seguir, mais detalhes sobre o evento e como assistir.

1 de 2 Xbox Games Showcase e Starfield Direct serão transmitidas em 11 de junho a partir das 14h no horário de Brasília; veja detalhes e saiba como assistir — Foto: Reprodução/Xbox Wire Xbox Games Showcase e Starfield Direct serão transmitidas em 11 de junho a partir das 14h no horário de Brasília; veja detalhes e saiba como assistir — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Por ora, a Microsoft não revelou o que será apresentado na Xbox Games Showcase, mas é possível esperar que títulos em desenvolvimento há muito tempo tenham novidades reveladas. Entre eles, Senua's Saga: Hellblade II, da Ninja Theory, e o reboot Forza Motorsport, da Turn 10 Studios, que deve ter data de lançamento anunciada para 2023.

The Outer Worlds 2, anunciado em 2021 pela Obsidian Entertainment sem muitas informações, também pode dar as caras no evento. Isso porque, assim como em 2022, haverá uma segunda transmissão do evento, a chamada Xbox Games Showcase Extended. Ela acontecerá em 13 de junho, às 14h, e contará com entrevistas e mais detalhes sobre os games apresentados.

Já o showcase de Starfield, o Starfield Direct, deve mostrar mais da gameplay do aguardado RPG de ficção científica da Bethesda. O motivo da ansiedade dos players pela estreia do título é porque ele estava planejado para chegar em 2022, mas sofreu vários atrasos. Agora, está com lançamento marcado para 6 de setembro de 2023, disponível para Xbox Series X/S, Xbox Game Pass e PC.

2 de 2 Starfield é obra dos premiados criadores de The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4; jogo chega em 6 de setembro de 2023 — Foto: Reprodução/Steam Starfield é obra dos premiados criadores de The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4; jogo chega em 6 de setembro de 2023 — Foto: Reprodução/Steam

Como assistir ao Xbox Games Showcase e Starfield Direct

O evento será transmitido através dos canais oficiais do Xbox no YouTube, Twitch e Facebook, com suporte a português brasileiro. A transmissão terá várias opções de acessibilidade, como linguagem de sinais americana, britânica e descrição de áudio em inglês, embora sem suporte a Libras ou descrição em português. Confira os canais em que o evento será transmitido:

YouTube ("youtube.com/XboxBR") (Português)

Twitch ("twitch.tv/XboxBR") (Português)

Facebook ("facebook.com/XboxBR") (Português)

YouTube("youtube.com/Xbox") (Inglês)

Twitch ("twitch.tv/Xbox") (Inglês)

Twitch ("twitch.tv/XboxASL") (Linguagem Americana de Sinais)

Facebook ("facebook.com/Xbox") (Inglês)